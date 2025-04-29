Як приготувати курячу грудку ідеально соковитою: вона буде просто танути у роті

Чому куряча грудка виходить сухою

Грудка майже не містить жиру і готується дуже швидко. Перетримана навіть на 2-3 хвилини - стає жорсткою, як підошва. Тому головне правило - не пересушити.

Більшість кулінарів не дуже люблять готувати саме грудку, бо зробити її ніжною та соковитою - важко. Особливо, якщо готувати дієтичну страву без додавання жиру.

Як правильно готувати курячу грудку

Правило 1

Ніколи не готуйте курячу грудку одразу з холодильника. Дайте м'ясу полежати хоча б 20 хвилин при кімнатній температурі, а потім розпочинайте смаження або запікання. Якщо не виконувати це правило - м'ясо буде готувати нерівномірно, наприклад всередині воно буде м'яке, а по краях - засохне.

Правило 2

Використовуйте фольгу. Якщо ви хочете просто зварити грудку для дієтичної страви, то зваріть м'ясо у фользі. Очистіть грудку від плівки, жиру, жил та кісточок. Посоліть і додайте улюблені спеції. Загорніть м'ясо щільно у фольгу, кінці скрутіть.

Киньте гарячу солону воду і варіть 10 хвилин. Вимикайте вогонь і залиште в каструлю на 30-40 хвилин - так вона дійде завдяки теплу. Все, можна нарізати м'ясо до салатів або іншої страви.

Правило 3

Використовуйте маринад на основі йогурту або кефіру з додаванням спецій. Можна зробити маринад з оливкової олії з лимонним соусом та часником. Якщо любите щось пікантне, то маринад обирайте такий: соєвий соус з медом та гірчицею.

Правило 4

Спробуйте приготувати грудку з сухим посолом. Просто натріть м'ясо сіллю та залиште на 25-3- хвилин. Сіль допоможе зберегти вологу всередині.

Правило 5

Готуйте на середньому вогні. При високих температурах грудка дуже швидко пересушується. Тому найкраще - смажити на середньому вогні, а запікати при температурі 170-180 градусів.

Не перетримуйте - всередині готового м'яса має бути температура 72 градуси. Якщо немає термометра, орієнтуйтеся на колір: м'ясо має бути білим і залишатися соковитим.

Правило 6

Після приготування дайте м'ясу відпочити. Наприклад, загорніть у фольгу після смаження на 7-10 хвилин. Соки рівномірно розподіляться і м'ясо стане ніжним.

Рецепт соковитої курячої грудки

Інгредієнти:

2 курячі грудки

2 ст. ложки оливкової олії

1 ст. ложки лимонного соку

2 зубчики часнику

Сіль, перець, спеції - до свого смаку

Приготування:

Замаринуйте грудки в олії, лимоні, часнику і спеціях на 30 хвилин.

Розігрійте сковороду або духовку до середньої температури.

Готуйте грудку по 4-5 хвилин з кожного боку або запікайте 18-20 хвилин.

Загорніть у фольгу і залиште відпочити 5 хвилин перед нарізкою.