Як приготувати ідеальну глазур для паски: найголовніші секрети

Незабаром кухні наповняться ароматом великодньої випічки. І багатьох кулінарів буде хвилювати питання - як же зробити глазур для паски ідеальною, щоб вона не обсипалася, не тріскалася і виглядала на випічці рівно і красиво.
Як приготувати ідеальну глазур для паски - читайте у матеріалі Styler нижче.
Важливі секрети приготування глазурі
Беріть цукрову пудру, а не цукор-пісок
Щоб глазур трималася і не стікала - збивайте її до консистенції сметани
Якщо глазур вийшла дуже рідкою – додайте столову ложку пудри. Якщо дуже густа – чайну ложку молока чи води.
Щоб глазур була товста і міцна, наносите її шарами – перший, дайте йому застигнути, потім наносите другий.
Наносьте глазур тільки на охолоджену паску. Збивайте безпосередньо перед нанесенням.
Для білкової глазурі яйця мають бути охолоджені, а міксер – сухим.
Нанести глазур рівно можна двома способами - силіконовим пензликом або занурити паску в глазур.
Щоб глазур була яскравішою - додайте харчові барвники.
Паску з шоколадною глазур'ю потрібно поставити в холодильник – для застигання.
Яйця для білкової глазурі мають бути лише свіжі.
Продукти, які ви додаєте до білків, потрібно просіяти через сито – це позбавить грудок.
За старих часів саму ідеальну глазур робили без міксера - розтирали ложкою всі інгредієнти до утворення однорідної консистенції. Так глазур буде еластичною і не потріскається.
Якщо ви використовуєте міксер – збивайте на повільних обертах.
Рецепти глазурі
Варіант 1
Білок одного яйця
Цукрова пудра – 200 г
Кукурудзяний або картопляний крохмаль
Лимонний сік – половину чайної ложки
Варіант 2
Сухе молоко – 4 ст. ложки
Згущене молоко - 6 ст. ложок
Лимонний сік – 2 ч. ложки
Змішайте всі інгредієнти, нанесіть на паску та поставте на ніч у холодильник.
Варіант 3
Чорний шоколад - 100 г
Рослинна олія – 1 ст. ложка
Розтопіть шоколад на водяній бані чи мікрохвильовій печі. Перемішайте зіз масломмастилом. Нанесіть на паску і поставте в холодильник.