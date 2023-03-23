Как приготовить идеальную глазурь для паски: самые главные секреты

Совсем скоро кухни наполнятся ароматом пасхальной выпечки. И многих кулинаров будет волновать вопрос - как же сделать глазурь для паски идеальной, чтобы она не обсыпалась, не трескалась и выглядела на выпечке ровно и красиво.
Как приготовить идеальную глазурь для паски - читайте в материале Styler ниже.
Важные секреты приготовления глазури
Берите сахарную пудру, а не сахар-песок
Чтобы глазурь держалась и не стекала - взбивайте ее до консистенции сметаны
Если глазурь получилась очень жидкой - добавьте столовую ложку пудры. Если очень густая - чайную ложку молока или воды.
Чтобы глазурь была толстая и крепкая, наносите ее слоями - первый, дайте ему застыть, потом наносите второй.
Наносите глазурь только на остывшую паску. Взбивайте непосредственно перед нанесением.
Для белковой глазури яйца должны быть охлажденные, а миксер - сухим.
Нанести глазурь ровно можно двумя способами - силиконовой кисточкой или окунуть паску в глазурь.
Чтобы глазурь была более яркой - добавьте пищевые красители.
Паску с шоколадной глазурью нужно поставить в холодильник - для застывания.
Яйца для белковой глазури должны быть только свежие.
Продукты, которые вы добавляете к белкам, нужно просеять через сито - это избавит от грудок.
В старину самую идеальную глазурь делали без миксера - растирали ложкой все ингредиенты до образования однородной консистенции. Так глазурь будет эластичной и не потрескается.
Если вы используете миксер - взбивайте на медленных оборотах.
Рецепты глазури
Вариант 1
Белок одного яйца
Сахарная пудра - 200 г
Кукурузный или картофельный крахмал
Лимонный сок - половину чайной ложки
Вариант 2
Сухое молоко - 4 ст. ложки
Сгущенка - 6 ст. ложек
Лимонный сок - 2 ч. ложки
Смешайте все ингредиенты, нанесите на паску и поставьте на ночь в холодильник.
Вариант 3
Черный шоколад - 100 г
Растительное масло - 1 ст. ложка
Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Перемешайте с маслом. Нанесите на паску и поставьте в холодильник.