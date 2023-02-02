Як приготувати ідеальну чашку запашного чаю. Ви такий ще не пили!

Хоча, виявляється, існує навіть математична формула для приготування ідеальної чашки чаю!

Багато українців полюбляють чай. Але разом з тим ми часто заварюємо його не зовсім правильно, що не дозволяє нам повною мірою насолодитися його смаком.

Як смачно і правильно заварювати чай - читайте в нашому матеріалі нижче.

Формула ідеальної чашки чаю

Британські науковці на основі досліджень з залученням волонтерів ще у 2011 році встановили, що ідеальна температура пиття чаю становить 60 градусів. Вона досягається приблизно через шість хвилин після того, як ви заливаєте чай кропом.

Чайомани радять використовувати для заварювання чисту і навіть відфільтровану воду, що дозволить покращити смак напою.

До речі, заварювати чай водою, яка щойно закипіла, - це одна з найбільших помилок новачків. Дайте воді, яку ви закип’ятили, охолонути від 30 секунд до хвилини часу.

“Використання занадто гарячої води зробить чай гіркуватим”, - кажуть експерти.

Також британці не радять довго заварювати чай, бо він набуде гіркуватого смаку.

Які ще поради заварювання чаю дають експерти?

Вам потрібно використовувати свіже листя чаю, а не те що пролежало у вашій кухонній шафі пару місяців. Бо якщо ваш чай не тьмяніє і не пліснявіє, але він все одно стає плоским і втрачає свій смак.

Для насиченого смаку чашки чаю використовуйте одну чайну ложку листя на чашку.

Не пийте чай з пластикових стаканчиків, оскільки матеріал “чашки” не тільки надасть хімічного смаку напою, а й поглине частину смаку ароматного чаю.

Цікаво, що деякі люди кажуть, що колір чашки впливає на смак чаю. Нібито, щоб він видавався солодшим, то треба обирати червону або рожеву чашку. Синьо-біле горнятко надасть напою солонуватості. Але науково ці слова любителів чаю ніхто не підтвердив.

Однак з фізичної точки зору, ідеальним горнятком для чаю є порцелянова чашка - оскільки вона не пориста, то довше збереже ваш чай теплим і покращить смак.