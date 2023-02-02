Как приготовить идеальную чашку душистого чая. Вы такой еще не пили!

Хотя, оказывается, существует даже математическая формула для приготовления безупречной чашки чая!

Многие украинцы любят чай. Но вместе с тем мы часто завариваем его не совсем правильно, что не позволяет нам в полной мере насладиться его вкусом.

Как вкусно и правильно заваривать чай – читайте в нашем материале ниже.

Формула идеальной чашки чая

Британские ученые на основе исследований по привлечению волонтеров еще в 2011 году установили, что идеальная температура питья чая составляет 60 градусов. Она достигается примерно через шесть минут после того, как вы заливаете чай кипятком

Чаеманы советуют использовать для заваривания чистую и даже отфильтрованную воду, что позволит улучшить вкус напитка.

Кстати, заваривать чай только закипевшей водой - это одна из самых больших ошибок новичков. Дайте воде, которую вы вскипятили, остыть от 30 секунд до минуты времени.

"Использование слишком горячей воды сделает чай горьковатым", - говорят эксперты.

Также британцы не советуют долго заваривать чай, потому что он приобретет горьковатый вкус.

Какие советы заваривания чая дают эксперты?

Вам нужно использовать свежие листья чая, а не то что пролежали в вашем кухонном шкафу пару месяцев. Ибо если ваш чай не тускнеет и не плесневеет, но он все равно становится плоским и теряет свой вкус.

Для насыщенного вкуса чашки чая используйте одну чайную ложку листьев на чашку.

Не пейте чай из пластиковых стаканчиков, поскольку материал "чашки" не только придаст химическому вкусу напиток, но и поглотит часть вкуса ароматного чая.

Интересно, что некоторые люди говорят, что цвет чашки влияет на вкус чая. Якобы, чтобы он казался слаще, нужно выбирать красную или розовую чашку. Сине-белая чашка придаст напитку солоноватость. Но научно эти слова любителей чая никто не подтвердил.

Однако с физической точки зрения, идеальной посудой для чая является фарфоровая чашка – поскольку она не пористая, то дольше сохранит ваш чай теплым и улучшит вкус.