Як приготувати ідеальні сирники без яєць: будуть повітряними, як хмарка

Сирники – одна з найпопулярніших страв у світі. Вони чудово підходять для сніданку, вечері та їх дуже люблять діти. У багатьох кулінарів є проблема – сирники виходять важкі та забиті. Але це можна легко виправити.
Як приготувати пишні, ніжні, легкі та корисні сирники з мінімальною кількістю борошна – читайте у рецепті нижче.
Якщо сир не дуже сухий, його потрібно трохи віджати. Для цього складіть його в марлю і трохи стисніть, щоб зайва волога пішла. Можна залишити над мискою в друшляку, щоб рідина могла стекти.
Потім сир потрібно перебити у блендері разом із бананом – до однорідної маси.
Додайтедобавляйте в сир цукор і борошно і ретельно вимішайте. Якщо маса добре тримає форму, то може вистачити й 1 ложки борошна.
Якщо тісто дуже рідке і сирники не ліпляться, додайте ще трохи борошна і добре вимісіть тісто.
Поверхню присипте борошном і починайте формувати руками сирники. Вони мають добре тримати форму.
Поставте сковороду на вогонь, додайте трохи олії та трохи вершкового, дайте йому нагрітися. Потім викладайте сирники та смажте до рум'яної скоринки 3-4 хвилини з кожного боку на помірному вогні. Можна накрити сковороду кришкою, щоби сирники добре пропеклися всередині.
Готові сирники викладайте спочатку на паперовий рушник, щоб зайвий жир увібрався.
Подавати готові сирники можна з будь-яким соусом, сметаною, варенням, медом.
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