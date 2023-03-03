Как приготовить идеальные сырники без яиц: будут воздушными, как облачко

Что вам понадобится

Творог сухой жирностью 5% или 9% - 500 г

Банан - 1 шт.

Мука - 2 ст. ложки (можно взять немного больше, зависит от влажности сыра и веса банана)

Сахар - 1 ст. ложка

Как приготовить сырники

Если творог не очень сухой, то его нужно немного отжать. Для этого сложите его в марлю и немного сдавите, чтобы лишняя влага ушла. Можно оставить над миской в дуршлаге, чтобы жидкость могла стечь.

Потом творог нужно перебить в блендере вместе с бананом - до однородной массы.

Добавьте в творог сахар и муку и тщательно вымешайте. Если масса хорошо держит форму, то вам может хватить и 1 ложки муки.

Если тесто очень жидкое и сырники не лепятся, то добавьте еще немного муки и хорошо вымесите тесто.

Поверхность присыпьте мукой и начинайте формировать руками сырники. Они должны хорошо держать форму.

Поставьте сковороду на огонь, добавьте немного растительного масла и немного сливочного, дайте ему нагреться. Потом выкладывайте сырники и жарьте до румяной корочки 3-4 минуты с каждой стороны на умеренном огне. Можно накрыть сковороду крышкой, чтобы сырники хорошо пропеклись внутри.

Готовые сырники выкладывайте сначала на бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался.

Подавать готовые сырники можно с любым соусом, сметаной, вареньем, медом.