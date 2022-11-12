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Як приготувати гороховий суп, щоб горох швидше розварився: головний секрет

Фото: Як швидко зварити гороховий суп (1000 menu.com)
Автор: Styler

Гороховий суп - дуже поживна страва, яка чудово зігріє в холодну пору року. Але часто буває так, що горох дуже важко розварюється.

Про головну хитрість швидкого розварювання гороху - читайте у матеріалі Styler.

Як правильно варити горох

Насамперед переберіть горохову крупу. Заберіть камінці, сміття, а також темні горошинки, адже вони можуть зіпсувати смак супу.

Навіть якщо горох продавався у заводській упаковці, крупу перед варінням потрібно промити до прозорої води.

Горох неодмінно необхідно замочити в прохолодній воді на 5 годин, а краще на ніч. Це значно скоротить час варіння каші.

Якщо немає часу довго замочувати горох, можна прискорити процес за допомогою соди. Це і є головна хитрість! Всипте у воду 1 ч. л. соди і замочіть крупу на 30-90 хвилин. Перед варінням не забудьте промити горох, щоб змити соду.

Солити гороховий суп слід наприкінці приготування. Оскільки сіль уповільнює процес розм'якшення, горох готуватиметься довше.

Чим корисний горох

Звичайний гороховий суп - джерело мінеральних речовин (калію, магнію, фосфору, йоду та заліза), вітамінів (В, А, С, Е, РР) та рослинного білка, необхідного для м'язової тканини. Неперетравлювані харчові волокна у його складі покращують перистальтику кишечника і навіть корисні для профілактики захворювань шлунково-кишкового тракту.

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