Як приготувати фаршировані яйця по-японськи: дуже швидко зникнуть зі столу

У всіх японська кухня асоціюється з улюбленими суші. Проте японці люблять ласувати не лише ними, а й незвичайними та неймовірно смачними фаршированими яйцями.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.
Такі гострі яйця справлять незабутнє враження на гостей та дуже швидко зникнуть зі столу.
Для того, щоб приготувати фаршировані яйця по-японськи, знадобляться:
Спочатку яйця потрібно помістити у каструлю, залити водою, довести до кипіння, зняти і дати постояти в гарячій воді 15 хвилин. Після цього остудіть та очистьте.
Насіння кунжуту потрібно покласти на суху сковорідку на середній вогонь. Постійно помішуючи, обсмажте до рум’яності та викладіть на тарілку із паперовим рушником.
Далі потрібно подрібнити зелену цибулю. Кожне яйце розріжте навпіл уздовж.
Яєчні жовтки потрібно дістати та перекласти у чашу блендера, додати майонез, соєвий соус, пасту васабі та рисовий оцет. Все збийте до однорідного стану.
В отриману масу додайте зелену цибулю та панірувальні сухарі та ще раз збийте.
Половинки білка викладіть на тарілку, додайте начинку і присипте підсмаженим кунжутом зверху.
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