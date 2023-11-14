Як приготувати фаршировані яйця по-японськи: дуже швидко зникнуть зі столу

Що знадобиться

Такі гострі яйця справлять незабутнє враження на гостей та дуже швидко зникнуть зі столу.

Для того, щоб приготувати фаршировані яйця по-японськи, знадобляться:

яйця курячі - 9 шт.

кунжут білий - 2 ст. л

майонез 72% - 1/2 склянки

соєвий соус темний - 2 ч. л

васабі - 2 ч. л

оцет рисовий - 2 ч. л

цибуля зелена - 3 шт.

панірувальні сухарі - 4 ст. л

Спосіб приготування

Спочатку яйця потрібно помістити у каструлю, залити водою, довести до кипіння, зняти і дати постояти в гарячій воді 15 хвилин. Після цього остудіть та очистьте.

Насіння кунжуту потрібно покласти на суху сковорідку на середній вогонь. Постійно помішуючи, обсмажте до рум’яності та викладіть на тарілку із паперовим рушником.

Далі потрібно подрібнити зелену цибулю. Кожне яйце розріжте навпіл уздовж.

Яєчні жовтки потрібно дістати та перекласти у чашу блендера, додати майонез, соєвий соус, пасту васабі та рисовий оцет. Все збийте до однорідного стану.

В отриману масу додайте зелену цибулю та панірувальні сухарі та ще раз збийте.

Половинки білка викладіть на тарілку, додайте начинку і присипте підсмаженим кунжутом зверху.

Фаршировані яйця по-японськи (фото: Depositphotos)