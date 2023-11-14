Как приготовить фаршированные яйца по-японски: очень быстро исчезнут со стола

Во всех японская кухня ассоциируется с любимыми суши. Однако японцы любят лакомиться не только ими, но и необычными и невероятно вкусными фаршированными яйцами.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.
Такие острые яйца произведут незабываемое впечатление на гостей и очень быстро исчезнут со стола.
Для того, чтобы приготовить фаршированные яйца по-японски, понадобятся:
Сначала яйца нужно поместить в кастрюлю, залить водой, довести до кипения, снять и дать постоять в горячей воде 15 минут. После этого остудите и очистите.
Семена кунжута следует положить на сухую сковородку на средний огонь. Постоянно помешивая, обжарьте до румяности и выложите на тарелку с бумажным полотенцем.
Далее нужно измельчить зеленый лук. Каждое яйцо разрежьте пополам вдоль.
Яичные желтки нужно достать и переложить в чашу блендера, добавить майонез, соевый соус, пасту васаби и рисовый уксус. Все взбейте до однородного состояния.
В полученную массу добавьте зеленый лук и панировочные сухари и еще раз взбейте.
Половинки белка выложите на тарелку, добавьте начинку и присыпьте поджаренным кунжутом сверху.
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