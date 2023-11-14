Как приготовить фаршированные яйца по-японски: очень быстро исчезнут со стола

Что понадобится

Такие острые яйца произведут незабываемое впечатление на гостей и очень быстро исчезнут со стола.

Для того, чтобы приготовить фаршированные яйца по-японски, понадобятся:

яйца куриные - 9 шт.

кунжут белый - 2 ст. л

майонез 72% - 1/2 стакана

соевый соус темный - 2 ч. л

васаби - 2 ч. л

уксус рисовый - 2 ч. л

лук зеленый - 3 шт.

панировочные сухари - 4 ст. л

Способ приготовления

Сначала яйца нужно поместить в кастрюлю, залить водой, довести до кипения, снять и дать постоять в горячей воде 15 минут. После этого остудите и очистите.

Семена кунжута следует положить на сухую сковородку на средний огонь. Постоянно помешивая, обжарьте до румяности и выложите на тарелку с бумажным полотенцем.

Далее нужно измельчить зеленый лук. Каждое яйцо разрежьте пополам вдоль.

Яичные желтки нужно достать и переложить в чашу блендера, добавить майонез, соевый соус, пасту васаби и рисовый уксус. Все взбейте до однородного состояния.

В полученную массу добавьте зеленый лук и панировочные сухари и еще раз взбейте.

Половинки белка выложите на тарелку, добавьте начинку и присыпьте поджаренным кунжутом сверху.

Фаршированные яйца по-японски (фото: Depositphotos)