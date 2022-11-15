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Як приготувати дорогий сир Маскарпоне вдома без зайвих витрат: найпростіший рецепт (відео)

Маскарпоне можна приготувати з двох доступних інгредієнтів (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Сир Маскарпоне використовують у різних вишуканих стравах, як десерт тірамісу, наприклад. Через використання особливо виготовлених вершків він досить дорого коштує в магазинах.

А якщо продукт імпортний, то ціна аж занадто захмарна. Але такий сир можна зробити й самостійно.

Рецептом домашнього Маскарпоне діляться на сторінці "Смачні домашні рецепти" в Instagram.

Інгредієнти

Для приготування вам знадобляться прості інгредієнти:

  • 600-700 грамів сметани від 20%
  • 150 мл молока
  • дрібка солі
  • 1/2 чайної ложки цукру

Покрокове приготування

З'єднайте всі інгредієнти в каструлі, перемішайте до однорідності та відправляйте на вогонь. Суміш потрібно підігріти до температури 60 градусів. Виміряти її можна за допомогою спеціального градусника.

Якщо такого приладу у вас немає, зробити це можна приблизно або нехай рідина почне трохи закипати. Але ні в якому разі не доводьте повністю до кипіння, це буде далеко за потрібних 60 градусів.

Наступним кроком зробіть конструкцію з миски, друшляку та марлі або іншої м'якої тканини. У неї виливаємо сметанну суміш і відправляємо в холодильник на 5-6 годин.

За цей час інгредієнти обміняються смаками та будуть чудово пасувати до ваших тостів з авокадо чи інших улюблених страв. Смачного!

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