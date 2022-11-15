Як приготувати дорогий сир Маскарпоне вдома без зайвих витрат: найпростіший рецепт (відео)

Інгредієнти

Для приготування вам знадобляться прості інгредієнти:

600-700 грамів сметани від 20%

150 мл молока

дрібка солі

1/2 чайної ложки цукру

Покрокове приготування

З'єднайте всі інгредієнти в каструлі, перемішайте до однорідності та відправляйте на вогонь. Суміш потрібно підігріти до температури 60 градусів. Виміряти її можна за допомогою спеціального градусника.

Якщо такого приладу у вас немає, зробити це можна приблизно або нехай рідина почне трохи закипати. Але ні в якому разі не доводьте повністю до кипіння, це буде далеко за потрібних 60 градусів.

Наступним кроком зробіть конструкцію з миски, друшляку та марлі або іншої м'якої тканини. У неї виливаємо сметанну суміш і відправляємо в холодильник на 5-6 годин.

За цей час інгредієнти обміняються смаками та будуть чудово пасувати до ваших тостів з авокадо чи інших улюблених страв. Смачного!