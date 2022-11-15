Как приготовить дорогой сыр Маскарпоне дома без лишних трат: самый простой рецепт (видео)

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобятся простые ингредиенты:

600-700 г сметаны от 20%

150 мл молока

щепотка соли

1/2 чайной ложки сахара

Пошаговое приготовление

Соедините все ингредиенты в кастрюле, размешайте до однородности и отправляйте на огонь. Смесь следует подогреть до температуры 60 градусов. Измерить его можно с помощью специального градусника.

Если такого прибора у вас нет, сделать это можно на глаз, или пусть жидкость начнет немного закипать. Но ни в коем случае не доводите полностью до кипения, это будет далеко от нужных 60 градусов.

Следующим шагом сделайте конструкцию из миски, дуршлага и марли или другой мягкой ткани. В нее выливаем сметанную смесь и отправляем в холодильник на 5-6 часов.

За это время ингредиенты обменяются вкусами и будут отлично подходить к вашим тостам с авокадо или другим любимым блюдам. Приятного аппетита!