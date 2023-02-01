Як швидко приготувати буряк, щоб він не втратив колір: 5 корисних лайфхаків

Звичне приготування буряка займає щонайменше 1 годину. Та ще й під час варіння втрачається колір плодів та значна частина поживних речовин. При сьогоднішніх вимкненнях світла слід користуватися швидкими методами приготування.

Про те, як можна швидко приготувати буряк і щоб він при цьому не втратив колір, розповідаємо у матеріалі нижче.

Приготуйте буряк за 10 хвилин

Помийте коренеплоди, покладіть у поліетиленовий пакет й витисніть усе повітря з нього, а тоді міцно зав’яжіть краї.

Тоді поставте буряк у мікрохвильову піч 7-10 хвилин при потужності 850 Вт. Маленьким плодам вистачить і 5 хвилин.

Готовність буряка легко перевірити, проштрикнувши його зубочисткою прямо через пакет. Якщо м’який - значить готовий.

Оскільки плоди не контактуватимуть із водою, то й не втратять свого кольору.

По такій інструкції можна готувати моркву і картоплю: ретельно вимити, кілька разів проштрикнути коренеплоди зубочисткою і вологими покласти в пакет, зав’язати краї.

Зваріть у каструлі

Помийте буряки й заливайте окропом так, щоб він покривав плоди. Варіть протягом 30 хвилин, а тоді злийте воду та поставте коренеплоди під струмінь холодної води. Залиште буряк на 10-15 хвилин. Різкий температурний перепад доведе його до готовності плоди.

Господині із досвідом також ще радять зовсім трішки обрізувати "хвостики" на плодах, але не занадто, аби не порушити структуру буряка. Інакше вся соковитість із коренеплоду вийде під час приготування і він стане тьмяним і водянистим.

Також під час варіння можна додати пів чайної ложки оцту або лимонної кислоти. Це збереже колір. А от солі не варто додавати.

Перевагою цього методу є відносна швидкість приготування. А от недоліком - на каструлі залишиться характерний брудний слід від приготування буряків.

Відваріть у пакетах

Помиті плоди складіть у кілька міцних пакетів і зав'яжіть так, щоб в них не проникла вода. Тоді помістіть буряки у каструлю і залийте теплою водою. Варіть протягом 30 хвилин, а тоді опустіть під струмінь холодної води.

Такий метод приготування дозволить зберегти увесь сік буряка у самому плоді. А ще - завдяки пакетам каструля не забрудниться.

Запечіть у духовці

Очищений буряк помістіть у пакет для запікання або загорніть у фольгу. Упакуйте так, аби в пакеті не залишилось повітря. Розігрійте духовку до 200 градусів і поставте запікатись коренеплоди на 30 хвилин.

Тоді вийміть буряки і, не розпаковуючи, помістіть у каструлю з крижаною водою на 15 хвилин.

Приготовлений таким способом буряк виходить смачнішим, ніж варений. Такі плоди солодші та яскравіші за кольором. А ще вони корисніші, бо усі поживні речовини при запіканні залишаються у буряку і не йдуть у воду.

Приготуйте у мультиварці

Наповніть водою половину чаші мультиварки. Зверху поставте контейнер для пароварки і викладіть на маленькі помиті буряки.

Якщо ж плоди великі, то розріжте їх навпіл і викладіть в чашу зрізом вгору. Виберіть в мультиварці режим "варіння на пару" та виставте час приготування на 40-45 хвилин.

Такі буряки також збережуть максимум кольору.