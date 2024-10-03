Як прибрати запах з вуличного туалету: прості способи

Причини смороду з вигрібної ями

Наповнена не надто ароматними нечистотами вигрібна яма є поживним середовищем для розмноження мікроорганізмів, які викликають сморід.

Коли температура повітря підвищується, вміст може почати бродити, що призводить до утворення газів, зокрема отруйних. В будь-якому разі, сморід дачного туалету робить користування неможливим.

Як позбутися неприємного запаху вуличного туалету

Засипати кропиву

Листя цієї пекучої рослини, яке розкладатиметься бактеріями, може зменшити сморід, який лине з дачного туалету. Для цього радять щотижня кидати невеликий пучок зелені до вигрібної ями. За цей час кропива повністю розкладеться.

Кинути прянощі

Духмяні пряні трави зі стійким ароматом можуть "заглушити" неприємні запахи вигрібної ями. Але деякі рослини, наприклад, базилік з м'ятою, вважаються оптимальним варіантом.

Щоб замаскувати запах з дачного туалету, пучок трав потрібно кидати в вигрібну яму раз на тиждень.

Кинути бадилля помідорів

Щоб нейтралізувати неприємний запах вуличного туалету в селі або на дачі, до вигрібної ями кидають томатні гички та листя томатів. Також аромат томатного бадилля може відлякати мух.

Засипати деревну тирсу

Для того, щоб усунути неприємні запахи з вигрібної ями, в дачний туалет засипають тирсу. Проте тирса зі старих трухлявих колод не використовується, адже їхні властивості погіршуються.

Ліпше використовувати тирсу з хвойних або фруктових дерев.

Додати торф

Ця природна речовина не може нейтралізувати сморід, проте вбирає в себе всі запахи. Втім, вигрібна яма заповнюється швидше.

Засипати корисні бактерії

Наразі існує ще один варіант усунення смороду з дачного туалету - додати бактерії, які перебувають в сплячому стані. Такі біопрепарати виробляються у вигляді таблеток, рідини, або порошку, який необхідно всипати в вигрібну яму.

В сприятливому середовищі бактерії починають прокидатися та розмножуватися, розкладаючи органічні відходи на воду та осад.

Викачати органічні відходи

Чистка вигрібної ями є необхідним етапом догляду за дачним туалетом, адже вміст ями не зникає сам по собі. Регулярність чищення сільського туалету слід визначати відповідно до регулярності користування, розмірів ями та кількості мешканців.