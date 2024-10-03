7 ефективних способів перемогти вогкість у квартирі
Вогкість у квартирі не лише створює дискомфорт, але й становить загрозу для здоров’я. Виникає неприємний запах, на поверхнях з’являється конденсат, а на стінах може утворюватися цвіль. Як боротися з цією проблемою?
РБК-Україна (проект Styler) розглядає 7 ефективних методів боротьби з вогкістю у приміщенні та способи зберегти комфортний мікроклімат у вашому домі.
Використання осушувача повітря
Осушувач повітря - це найшвидший та найбільш ефективний спосіб позбавитися вогкості у приміщенні.
Цей прилад автоматично визначає рівень вологості та знижує його до оптимальних показників. Сучасні моделі також оснащені функцією іонізації повітря, що сприяє поліпшенню мікроклімату.
Встановлення обігрівальних приладів
Часто вогкість виникає у холодних та недостатньо опалюваних приміщеннях.
У такому випадку доцільно використовувати обігрівачі - конвектори, тепловентилятори або радіатори. Гаряче повітря допомагає знизити рівень вологості та уникнути утворення конденсату на поверхнях.
Налагодження вентиляції
Ефективна вентиляція є ключем до боротьби з вогкістю. Перевірте, чи працюють вентканали, і в разі потреби викличте спеціаліста для їх очищення. У приміщеннях без вентиляції можна встановити рекуператор, який забезпечить витяжку вологи, зберігаючи при цьому тепло.
Проведення гідроізоляційних робіт
Для мешканців перших поверхів багатоповерхівок, а також для власників приватних будинків важливо подбати про якісну гідроізоляцію підлоги та стін. Це дозволить уникнути проникнення вологи з підвалу або землі, зберігаючи сухість у приміщеннях.
Правильне сушіння білизни
Сушіння білизни у приміщенні - це одна з причин підвищення вологості. Щоб уникнути накопичення вологи, обов’язково відкривайте вікна під час сушіння або використовуйте сушильну машину. Це допоможе зменшити вологість та уникнути проблем із вогкістю.
Використання побутової техніки з розумом
Деякі види побутової техніки, як-от пароварки чи мультиварки, сприяють накопиченню вологи. Використовуйте ці прилади поруч із витяжкою, а також звертайте увагу на місце розташування обігрівачів - їх краще встановлювати біля вікон для запобігання утворенню конденсату.
Регулярне провітрювання
Регулярне провітрювання - це простий, але ефективний спосіб боротьби з вогкістю. Відчиняйте вікна мінімум двічі на день, забезпечуючи таким чином циркуляцію свіжого повітря. Особливу увагу приділяйте кухні та ванній кімнаті, де рівень вологості найвищий.
Раніше ми писали про 5 способів швидко висушити одяг, коли це терміново треба.
Читайте також, як зігрітися в спальні без обігрівача, коли ще не увімкнули опалення.
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти та видання Family Handyman, How Stuff Works, Homes and Gardens.