ua en ru
Чт, 03 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

7 ефективних способів перемогти вогкість у квартирі

Четвер 03 жовтня 2024 10:15
UA EN RU
7 ефективних способів перемогти вогкість у квартирі Осушувач повітря (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Вогкість у квартирі не лише створює дискомфорт, але й становить загрозу для здоров’я. Виникає неприємний запах, на поверхнях з’являється конденсат, а на стінах може утворюватися цвіль. Як боротися з цією проблемою?

РБК-Україна (проект Styler) розглядає 7 ефективних методів боротьби з вогкістю у приміщенні та способи зберегти комфортний мікроклімат у вашому домі.

Використання осушувача повітря

Осушувач повітря - це найшвидший та найбільш ефективний спосіб позбавитися вогкості у приміщенні.

Цей прилад автоматично визначає рівень вологості та знижує його до оптимальних показників. Сучасні моделі також оснащені функцією іонізації повітря, що сприяє поліпшенню мікроклімату.

Встановлення обігрівальних приладів

Часто вогкість виникає у холодних та недостатньо опалюваних приміщеннях.

У такому випадку доцільно використовувати обігрівачі - конвектори, тепловентилятори або радіатори. Гаряче повітря допомагає знизити рівень вологості та уникнути утворення конденсату на поверхнях.

Налагодження вентиляції

Ефективна вентиляція є ключем до боротьби з вогкістю. Перевірте, чи працюють вентканали, і в разі потреби викличте спеціаліста для їх очищення. У приміщеннях без вентиляції можна встановити рекуператор, який забезпечить витяжку вологи, зберігаючи при цьому тепло.

Проведення гідроізоляційних робіт

Для мешканців перших поверхів багатоповерхівок, а також для власників приватних будинків важливо подбати про якісну гідроізоляцію підлоги та стін. Це дозволить уникнути проникнення вологи з підвалу або землі, зберігаючи сухість у приміщеннях.

Правильне сушіння білизни

Сушіння білизни у приміщенні - це одна з причин підвищення вологості. Щоб уникнути накопичення вологи, обов’язково відкривайте вікна під час сушіння або використовуйте сушильну машину. Це допоможе зменшити вологість та уникнути проблем із вогкістю.

Використання побутової техніки з розумом

Деякі види побутової техніки, як-от пароварки чи мультиварки, сприяють накопиченню вологи. Використовуйте ці прилади поруч із витяжкою, а також звертайте увагу на місце розташування обігрівачів - їх краще встановлювати біля вікон для запобігання утворенню конденсату.

Регулярне провітрювання

Регулярне провітрювання - це простий, але ефективний спосіб боротьби з вогкістю. Відчиняйте вікна мінімум двічі на день, забезпечуючи таким чином циркуляцію свіжого повітря. Особливу увагу приділяйте кухні та ванній кімнаті, де рівень вологості найвищий.

Раніше ми писали про 5 способів швидко висушити одяг, коли це терміново треба.

Читайте також, як зігрітися в спальні без обігрівача, коли ще не увімкнули опалення.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти та видання Family Handyman, How Stuff Works, Homes and Gardens.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лайфхакі
NEWS
Росія вночі запустила по Україні більше 100 дронів. Як впоралася ППО
Росія вночі запустила по Україні більше 100 дронів. Як впоралася ППО