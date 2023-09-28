Как убрать сторис у Telegram, которые многих раздражают: пошаговая инструкция с фото

Недавно сторис в Telegram стали доступны для всех пользователей. Некоторым они пришлось по вкусу, другие же считают, что "Истории" и уведомления о них только отвлекают от важных дел и больше раздражают. Если вы относитесь ко второй группе людей, этот лайфхак для вас.

Журналист РБК-Украина (проект Styler) попытался убрать надоедливые сторис. И у него это вышло! Теперь делимся инструкцией с вами.

Как отключить сторис в Telegram

Откройте мобильное приложение на своем телефоне, зажмите пальцем на кружочке со сторис конкретного пользователя или канала. Во всплывающем окне появится опция "Скрыть истории" - нажмите на нее.

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Теперь эти сторис будут появляться только в архиве и больше не будут показываться в верхней части интерфейса мессенджера. Если выполнить это со всеми историями всех пользователей, то со временем у вас перестанет отображаться новый контент от них.

Если вы хотите просматривать сторис, но не хотите получать уведомления при каждой их публикации, вы можете отключить эту возможность. Для этого нужно перейти в настройки мессенджера, выбрать "Уведомления и звуки", "Истории" и перевести переключатель напротив пункта "Всегда оповещать" в неактивное положение.

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Важно заметить, что несмотря на то, что сторис в Telegram доступны всем пользователям, для бесплатного использования есть ограничения. Например, если вы захотите запостить более трех историй в сутки, то придется оформить Premium-подписку.

Впрочем, кроме возможности публиковать сторис, премиум-подписчики получают и другие полезные фишки, вроде возможности расшифровки аудио- и видеосообщений в текст, приоритет при загрузке медиа и многое другое. Стоимость Telegram Premium для украинских пользователей составляет $2,49 в месяц.