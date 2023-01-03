Як прибрати неприємний запах із холодильника: дієві способи

Чому запахи з'являються

Найбільш очевидною причиною для появи запахів є їжа або її залишки. Після свят ваш холодильник точно був переповнений ними, та навіть якщо ви вже позбулися від них, сморід все ще може таїтися всередині. Навіть після протирання поверхонь пластик холодильника може утримувати запахи.

Що допоможе від них позбутися

Якщо у вас є достатньо часу, то поставте в холодильник відкриту пачку соди або взагалі насипте її в тарілку, щоб збільшити площу дії. Приблизно через три дні сода вбере всі неприємні запахи в себе.

Якщо ви шукаєте швидке розв'язання проблеми, візьміть кавові зерна або гущу. Просто покладіть одну чашку меленої кави в миску або на тарілку та залиште в холодильнику без кришки на один-два дні.

Кава також працює як абсорбент. Саме з цієї причини її можна знайти в парфумерних відділах. Ви просто перебиваєте нею всі інші запахи, щоб відчути нові.

Несправні деталі також можуть спричинити появу неприємних запахів (фото: Freepik)

Чистимо холодильник від запахів

Знайдіть піддон для води. Піддон для збору води може вкритися цвіллю, якщо ви не чистили холодильник деякий час. Щоб очистити його, вимкніть холодильник, вийміть усі продукти та очистьте його теплою водою з мийним розчином, перш ніж знову встановити.

Перевірте наявність води. Невелика кількість води у вашому холодильнику є нормальним явищем, але надлишок може бути ознакою зламаного ущільнювача. Волога може створити ідеальне середовище для розмноження цвілі, яка дасть про себе знати неприємним ароматом.

Прочистьте фільтри. Багато сучасних холодильників мають повітряний фільтр, який очищає циркуляційне повітря, і водяний фільтр для води у дверному диспенсері або льодогенераторі. Їх потрібно перевіряти та міняти раз на шість місяців. У цих місцях може накопичуватися цвіль, тому оновлення може врятувати вас від неприємного запаху з холодильника.

Підметіть під холодильником. Від'єднайте прилад від мережі та витягніть його настільки, наскільки це можливо, щоб відкрити простір під холодильником і підлогою. Ви можете бути здивовані, побачивши, скільки під холодильником крихт і залишків.