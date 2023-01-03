Как убрать неприятный запах из холодильника: действенные способы

Почему запахи появляются

Наиболее очевидной причиной для появления запахов есть пища или ее остатки. После праздников ваш холодильник точно был переполнен ими, и даже если вы уже избавились от них, вонь все еще может таиться внутри. Даже после протирания поверхностей пластик холодильника может содержать запахи.

Что поможет от них избавиться

Если у вас достаточно времени, то поставьте в холодильник открытую пачку соды или вообще насыпьте ее в тарелку, чтобы увеличить площадь действия. Приблизительно через три дня сода впитает все неприятные запахи у себя.

Если вы ищете быстрое решение проблемы, возьмите кофейные зерна или гущу. Просто положите одну чашку молотого кофе в миску или тарелку и оставьте в холодильнике без крышки на один-два дня.

Кофе также работает как абсорбент. Именно по этой причине его можно найти в парфюмерных отделах. Вы просто перебиваете ею все остальные запахи, чтобы ощутить новые.

Неисправные детали также могут привести к появлению неприятных запахов (фото: Freepik)

Чистим холодильник от запахов

Найдите поддон для воды. Поддон для сбора воды может укрыться плесенью, если вы не чистили холодильник некоторое время. Чтобы очистить его, выключите холодильник, извлеките все продукты и очистите его теплой водой с моющим раствором перед установкой.

Проверьте наличие воды. Небольшое количество воды в вашем холодильнике является нормальным явлением, но избыток может являться признаком сломанного уплотнителя. Влага может создать идеальную среду для размножения плесени, которая даст о себе знать неприятным ароматом.

Очистите фильтры. Многие современные холодильники имеют воздушный фильтр, очищающий циркуляционный воздух, и водяной фильтр для воды в дверном диспенсере или льдогенераторе. Их нужно проверять и менять раз в шесть месяцев. В этих местах может скапливаться плесень, поэтому обновление может спасти вас от неприятного запаха из холодильника.

Подметите под холодильником. Отсоедините прибор от сети и вытащите его настолько, насколько это возможно, чтобы открыть пространство под холодильником и полом. Вы можете быть удивлены, увидев, сколько под холодильником крошек и остатков.