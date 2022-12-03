Як правильно приготувати дешеву, але дуже корисну українську кашу

Що можна приготувати з крупи?

Цільне зерно пшениці дуже корисне, поживне і звісно ж смачне.

З неї можна готувати пшеничники з фаршем, додавати в капусняк, замінювати рис в різотто чи навіть готувати плов. Варити пшеницю просто і не треба на це витрачати багато часу.

Як підготувати пшеницю до варіння

Промийте зерна до "чистої води", перекладіть в сотейник чи каструлю. При варінні об'єм зерна збільшується в кілька разів, і це треба враховувати при варінні.

Якщо готуєте 200 г сухої пшениці, у вареному вигляді отримаєте 550-600 г.

Як зварити пшеницю правильно

Залийте зерно водою у співвідношенні 1 до 3, де "3" - це кількість води. Щоб процес пришвидшити, слід одразу влити окріп, або ж використати бульйон замість води.

Після закипання варіть 30-40 хвилин на середньому вогні, в процесі посоліть і знімайте пінку, яка час від часу утворюватиметься. Зерна пшениці мають залишатися пружними, а не розпадатися. За необхідністю можна доливати рідину, а ту, яка може залишитися в кінці, злийте.

Зерно можна попередньо замочити

Щоб пришвидшити процес, можна замочити пшеницю у холодній воді на 30 хвилин. На ніч краще не лишати, бо тоді всередині зерна будуть твердими, а верхня частина розвариться.

Готова каша прекрасно зберігатиметься в холодильнику в закритій ємності до трьох днів. Крім того її можна заморозити і зберігати протягом місяця в герметичному пакеті.