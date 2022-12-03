Как правильно приготовить дешевую, но очень полезную украинскую кашу

Что можно сделать из крупы?

Цельное зерно пшеницы очень полезно, питательно и, конечно же, вкусно.

Из нее можно готовить пшеничники с фаршем, добавлять в капустняк, заменять рис в ризотто или даже готовить плов. Варить пшеницу просто и не нужно на это тратить много времени.

Как подготовить пшеницу к варке

Промойте зерна до чистой воды, переложите в сотейник или кастрюлю. При варке объем зерна увеличивается в несколько раз, и это следует учитывать при варке.

Если вы готовите 200 г сухой пшеницы, в вареном виде получите 550-600 г.

Как сварить пшеницу правильно

Залейте зерно водой в соотношении 1 к 3, где "3" – это количество воды. Чтобы процесс ускорить, следует сразу влить кипяток или использовать бульон вместо воды.

После закипания варите 30-40 минут на среднем огне, в процессе посолите и снимайте пенку, которая будет время от времени образовываться. Зерна пшеницы должны оставаться упругими, а не распадаться. При необходимости можно доливать жидкость, а ту, которая может остаться в конце, слейте.

Зерно можно предварительно замочить

Чтобы ускорить процесс можно замочить пшеницу в холодной воде на 30 минут. На ночь лучше не оставлять, потому что тогда внутри зерна будут жесткими, а верхняя часть разварится.

Готовая каша будет прекрасно храниться в холодильнике в закрытой емкости до трех дней. Кроме того, ее можно заморозить и хранить в течение месяца в герметичном пакете.