Як правильно приготувати дешеву, але дуже корисну українську кашу
Пшеничну кашу українці найчастіше звикли споживати у вигляді меленої крупи, або манки. А от цільні зерна на полицях магазинів з'являються хіба перед Святвечором, щоб приготувати кутю.
Кулінар Євген Клопотенко розповів, як правильно готувати цю крупу.
Що можна приготувати з крупи?
Цільне зерно пшениці дуже корисне, поживне і звісно ж смачне.
З неї можна готувати пшеничники з фаршем, додавати в капусняк, замінювати рис в різотто чи навіть готувати плов. Варити пшеницю просто і не треба на це витрачати багато часу.
Як підготувати пшеницю до варіння
Промийте зерна до "чистої води", перекладіть в сотейник чи каструлю. При варінні об'єм зерна збільшується в кілька разів, і це треба враховувати при варінні.
Якщо готуєте 200 г сухої пшениці, у вареному вигляді отримаєте 550-600 г.
Як зварити пшеницю правильно
Залийте зерно водою у співвідношенні 1 до 3, де "3" - це кількість води. Щоб процес пришвидшити, слід одразу влити окріп, або ж використати бульйон замість води.
Після закипання варіть 30-40 хвилин на середньому вогні, в процесі посоліть і знімайте пінку, яка час від часу утворюватиметься. Зерна пшениці мають залишатися пружними, а не розпадатися. За необхідністю можна доливати рідину, а ту, яка може залишитися в кінці, злийте.
Зерно можна попередньо замочити
Щоб пришвидшити процес, можна замочити пшеницю у холодній воді на 30 хвилин. На ніч краще не лишати, бо тоді всередині зерна будуть твердими, а верхня частина розвариться.
Готова каша прекрасно зберігатиметься в холодильнику в закритій ємності до трьох днів. Крім того її можна заморозити і зберігати протягом місяця в герметичному пакеті.
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