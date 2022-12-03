Как правильно приготовить дешевую, но очень полезную украинскую кашу

Пшеничную кашу украинцы чаще всего привыкли потреблять в виде молотой крупы или манки. А вот цельные зерна на полках магазинов появляются разве что перед Святвечером, чтобы приготовить кутю.

Что можно сделать из крупы?

Цельное зерно пшеницы очень полезно, питательно и, конечно же, вкусно.

Из нее можно готовить пшеничники с фаршем, добавлять в капустняк, заменять рис в ризотто или даже готовить плов. Варить пшеницу просто и не нужно на это тратить много времени.

Как подготовить пшеницу к варке

Промойте зерна до чистой воды, переложите в сотейник или кастрюлю. При варке объем зерна увеличивается в несколько раз, и это следует учитывать при варке.

Если вы готовите 200 г сухой пшеницы, в вареном виде получите 550-600 г.

Как сварить пшеницу правильно

Залейте зерно водой в соотношении 1 к 3, где "3" – это количество воды. Чтобы процесс ускорить, следует сразу влить кипяток или использовать бульон вместо воды.

После закипания варите 30-40 минут на среднем огне, в процессе посолите и снимайте пенку, которая будет время от времени образовываться. Зерна пшеницы должны оставаться упругими, а не распадаться. При необходимости можно доливать жидкость, а ту, которая может остаться в конце, слейте.

Зерно можно предварительно замочить

Чтобы ускорить процесс можно замочить пшеницу в холодной воде на 30 минут. На ночь лучше не оставлять, потому что тогда внутри зерна будут жесткими, а верхняя часть разварится.

Готовая каша будет прекрасно храниться в холодильнике в закрытой емкости до трех дней. Кроме того, ее можно заморозить и хранить в течение месяца в герметичном пакете.