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Як правильно зривати та зберігати яблука, щоб вони лежали всю зиму

Як правильно зберігати яблука, щоб вони пролежали всю зиму (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вирощування фруктів - це клопітка робота, яка вимагає багато часу, енергії та зусиль. Однак, вирощування яблук - це лише перша половина справи. Важливо також правильно їх зривати та зберігати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The spruce eats.

Коли зривати яблука

Зимові яблука можуть найдовше зберігатися. Найкраще зривати їх з вересня до середини жовтня. 

Яблука, які закладаються на зберігання, не перевіряють на стиглість та смак. Їх зривають ще кислими і твердими.

Збір зимових яблук необхідно провести до настання холодів і до того, як дерева почнуть самі скидати плоди.

Якщо почнете збирати врожай зарано, ви ризикуєте зірвати недозрілі плоди, а якщо запізнитесь зі збиранням, є ймовірність, що врожай погано зберігатиметься. Зокрема, якщо ви виявите під деревом кілька плодів, не уражених якоюсь хворобою, це означає, що процес дозрівання вже завершується, і яблука можна знімати. 

Для того, щоб зберегти яблука якнайбільше, необхідно правильно їх зривати:

  • зривайте яблука, трохи піднімаючи плід вгору та роблячи оберт
  • уникайте стискання м'якоті
  • намагайтеся залишити плодоніжку разом із плодом
  • спочатку зривайте плоди з нижнього ярусу дерева, а потім поступово переходьте до верхніх

Як правильно зберігати

Огляньте всі яблука на наявність "синців", порізів, пошкоджень від жуків і м’яких плям. Для зберігання придатні тільки ідеальні плоди. 

Посортуйте яблука за розміром: маленькі, середні та великі. Оскільки великі яблука погано зберігаються, тому їх варто з'їсти першими. Також бажано сортувати яблука за сортами, адже усі плоди дозрівають з різною швидкістю.

Розкладіть відсортовані яблука в ящики або кошики. Щоб збільшити термін їх зберігання, загорніть кожне яблуко в газету, перш ніж покласти його в кошик. Якщо одне яблуко зіпсується, папір захистить інші яблука від контакту з ним.

Зберігайте яблука в прохолодному підвалі, гаражі, сараї, погребі або холодильнику. Регулярно перевіряйте плоди на ознаки псування та перекладайте всі гнилі яблука, перш ніж вони зіпсують урожай.

Не рекомендується зберігати яблука поруч з картоплею або цибулею. Коли картопля дозріває, вона виділяє газ, який прискорює процес дозрівання яблук.

 

Раніше ми повідомляли, що можна зробити з опалими яблуками, які гниють.

Тако ми писали, які яблука потрібно очищати від шкірки, і кому їх їсти суворо не можна.

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