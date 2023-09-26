Як правильно зривати та зберігати яблука, щоб вони лежали всю зиму

Коли зривати яблука

Зимові яблука можуть найдовше зберігатися. Найкраще зривати їх з вересня до середини жовтня.

Яблука, які закладаються на зберігання, не перевіряють на стиглість та смак. Їх зривають ще кислими і твердими.

Збір зимових яблук необхідно провести до настання холодів і до того, як дерева почнуть самі скидати плоди.

Якщо почнете збирати врожай зарано, ви ризикуєте зірвати недозрілі плоди, а якщо запізнитесь зі збиранням, є ймовірність, що врожай погано зберігатиметься. Зокрема, якщо ви виявите під деревом кілька плодів, не уражених якоюсь хворобою, це означає, що процес дозрівання вже завершується, і яблука можна знімати.

Для того, щоб зберегти яблука якнайбільше, необхідно правильно їх зривати:

зривайте яблука, трохи піднімаючи плід вгору та роблячи оберт

уникайте стискання м'якоті

намагайтеся залишити плодоніжку разом із плодом

спочатку зривайте плоди з нижнього ярусу дерева, а потім поступово переходьте до верхніх

Як правильно зберігати

Огляньте всі яблука на наявність "синців", порізів, пошкоджень від жуків і м’яких плям. Для зберігання придатні тільки ідеальні плоди.

Посортуйте яблука за розміром: маленькі, середні та великі. Оскільки великі яблука погано зберігаються, тому їх варто з'їсти першими. Також бажано сортувати яблука за сортами, адже усі плоди дозрівають з різною швидкістю.

Розкладіть відсортовані яблука в ящики або кошики. Щоб збільшити термін їх зберігання, загорніть кожне яблуко в газету, перш ніж покласти його в кошик. Якщо одне яблуко зіпсується, папір захистить інші яблука від контакту з ним.

Зберігайте яблука в прохолодному підвалі, гаражі, сараї, погребі або холодильнику. Регулярно перевіряйте плоди на ознаки псування та перекладайте всі гнилі яблука, перш ніж вони зіпсують урожай.

Не рекомендується зберігати яблука поруч з картоплею або цибулею. Коли картопля дозріває, вона виділяє газ, який прискорює процес дозрівання яблук.