Лікар розповів, які яблука потрібно очищати від шкірки, і кому їх їсти суворо не можна
В Україні наприкінці літа та на початку осені починають дозрівати яблука. Ці плоди є найпопулярнішими "рідними" фруктами нашій країні.
Яку користь несуть яблука для здоров'я, і кому їх не можна їсти, - розповів у Instagram сімейний лікар Михайло Цюрак.
Чим корисні яблука для організму
Яблука містять безліч корисних речовин, які позитивно впливають на всі системи нашого організму.
У плодах містяться:
- мікроелементи, такі як калій, мідь, цинк, позитивно впливають на роботу серця та імунної системи
- залізо - попереджає розвиток анемії;
- вітаміни А, С і К, що підтримують у хорошому стані органи зору, судини та кишечник відповідно
- пектини - розчинні харчові волокна, виводять з організму токсини, радіонукліди та канцерогени, забезпечують існування корисних бактерій у кишечнику.
- кверцетин - антикосидант, здатний зменшувати запалення в різних органах (міститься у шкірці яблук)
Як їсти яблука?
Багато з вищезгаданих корисностей містяться в шкірці яблук. Однак яблука, придбані на ринку або в магазині, можуть бути оброблені різними хімічними речовинами, що запобігають псуванню яблук. Тому зі шкіркою краще їсти домашні яблука, які не піддавалися додатковій обробці.
Кому яблука протипоказано?
Яблука слід їсти з обережністю при підвищеній кислотності шлунка та запальних процесах у кишечнику. У таких випадках слід віддавати перевагу солодким сортам яблук.
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