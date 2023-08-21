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Лікар розповів, які яблука потрібно очищати від шкірки, і кому їх їсти суворо не можна

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Понеділок 21 серпня 2023 08:56
Лікар розповів, які яблука потрібно очищати від шкірки, і кому їх їсти суворо не можна Фото: Чим корисні яблука (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Михайло Цюрак

В Україні наприкінці літа та на початку осені починають дозрівати яблука. Ці плоди є найпопулярнішими "рідними" фруктами нашій країні.

Яку користь несуть яблука для здоров'я, і кому їх не можна їсти, - розповів у Instagram сімейний лікар Михайло Цюрак.

Чим корисні яблука для організму

Яблука містять безліч корисних речовин, які позитивно впливають на всі системи нашого організму.

У плодах містяться:

  • мікроелементи, такі як калій, мідь, цинк, позитивно впливають на роботу серця та імунної системи
  • залізо - попереджає розвиток анемії;
  • вітаміни А, С і К, що підтримують у хорошому стані органи зору, судини та кишечник відповідно
  • пектини - розчинні харчові волокна, виводять з організму токсини, радіонукліди та канцерогени, забезпечують існування корисних бактерій у кишечнику.
  • кверцетин - антикосидант, здатний зменшувати запалення в різних органах (міститься у шкірці яблук)

Як їсти яблука?

Багато з вищезгаданих корисностей містяться в шкірці яблук. Однак яблука, придбані на ринку або в магазині, можуть бути оброблені різними хімічними речовинами, що запобігають псуванню яблук. Тому зі шкіркою краще їсти домашні яблука, які не піддавалися додатковій обробці.

Кому яблука протипоказано?

Яблука слід їсти з обережністю при підвищеній кислотності шлунка та запальних процесах у кишечнику. У таких випадках слід віддавати перевагу солодким сортам яблук.

Раніше ми повідомляли, як загадати бажання і погадати на яблуках, щоби обов'язково збулося.

Також читайте, що буде, якщо яблука, що опали, залишити під деревом.

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