Как правильно срывать и хранить яблоки, чтобы они лежали всю зиму

Когда срывать яблоки

Зимние яблоки могут дольше всего храниться. Лучше всего срывать их с сентября по середину октября.

Яблоки, которые закладываются на хранение, не проверяют на спелость и вкус. Их срывают еще кислыми и твердыми.

Сбор зимних яблок необходимо провести до наступления холодов и до того, как деревья начнут сами сбрасывать плоды.

Если начнете собирать урожай рано, вы рискуете сорвать недозрелые плоды, а если опоздаете со сбором, есть вероятность, что урожай будет плохо храниться. В частности, если вы обнаружите под деревом несколько плодов, не пораженных какой-либо болезнью, значит процесс созревания уже завершается, и яблоки можно снимать.

Для того, чтобы сохранить яблоки как можно больше, необходимо правильно их срывать:

срывайте яблоки, немного приподнимая плод вверх и делая оборот

избегайте сжатия мякоти

старайтесь оставить плодоножку вместе с плодом

сначала срывайте плоды с нижнего яруса дерева, а затем постепенно переходите к верхним.

Как правильно хранить

Осмотрите все яблоки на наличие "синяков", порезов, повреждений от жуков и мягких пятен. Для хранения пригодны только идеальные плоды.

Рассортируйте яблоки по размеру: маленькие, средние и большие. Поскольку крупные яблоки плохо хранятся, их следует съесть первыми. Также желательно сортировать яблоки по сортам, ведь все плоды созревают с разной скоростью.

Разложите отсортированные яблоки в ящики или корзины. Чтобы увеличить срок хранения, заверните каждое яблоко в газету, прежде чем положить его в корзину. Если одно яблоко испортится, бумага защитит другие яблоки от контакта с ним.

Храните яблоки в прохладном подвале, гараже, сарае, погребе или холодильнике. Регулярно проверяйте плоды на признаки порчи и перекладывайте все гнилые яблоки, прежде чем они испортят урожай.

Не рекомендуется хранить яблоки рядом с картофелем или луком. Когда картофель созревает, он выделяет газ, который ускоряет процесс созревания яблок.