Як правильно збирати та зберігати врожай помідорів: запам'ятайте цей важливий нюанс

Коли збирати помідори

Врожай помідорів збирати можна протягом усього сезону, оскільки багато в чому це залежить від дати посадки та посіву, погодних умов, сорту овочів.

"Ранній збір знижує ймовірність пошкодження їх комахами та хворобами. Розмір ваших помідорів залежатиме від вашого конкретного сорту. Вибирайте тверді на дотик плоди з помаранчевим відтінком. Їм не потрібно дозрівати до повного кольору, оскільки вони це робитимуть і після збору", - розповів Коул.

Він додав, що визначити дозрівання буде нескладно. У вашої рослини буде приблизно від 6 до 8 гілок, плоди почнуть рости та набудуть відповідного кольору, зазвичай яскраво-червоного, але може бути й блідо-оранжевого або жовтого - залежно від сорту.

Коли будете готові збирати плоди, просто зірвіть помідор із рослини пальцями, а листочок у формі квітки залиште нагорі.

Як правильно зберігати помідори

"Після збору тримайте помідори подалі від прямих сонячних променів, щоб забезпечити рівномірне дозрівання. Помістіть їх у прохолодне темне місце в один шар до повного дозрівання", - радить експерт.

Щоб помідори визріли швидше, їх можна помістити в один ящик з бананом. У ньому міститься етилен – гормон, пов'язаний з дозріванням фруктів, який допоможе прискорити процес дозрівання.

Ящики з помідорами потрібно перевіряти регулярно, щоб плоди, що дозріли, відразу забирати.

Чи можна тримати помідори у холодильнику

Помідори рекомендується їсти свіжими, якщо це можливо. Якщо їх у вас дуже багато, то найдозріліші можна скласти в холодильник, щоб вони не заплісніли. Але там їх тримати можна не більше одного тижня.

"Постарайтеся не зберігати помідори в холодильнику довго, оскільки текстура може зіпсуватися. Перед їдою потримайте їх при кімнатній температурі, щоб насолодитися повним смаком", - рекомендують фахівці.

Простий спосіб консервації помідорів без води та розсолу

Для цього методу вам потрібні банки великого об'єму, помідори середньої форми та з товстою шкіркою, а також базилік або парасольки кропу. Всі продукти та посуд повинні бути повністю сухими.

Простерилізуйте банки та кришки, повністю їх висушіть. На дно банки покладіть зелень, потім заповніть банки помідорами. Зверху накрийте овочі зеленню. Більше нічого не треба додавати.

Банки закрутіть настільки сильно, наскільки вистачить сил. На дно каструлі покладіть рушник, поставте банки з помідорами та залийте водою по плічка. Увімкніть вогонь і стерилізуйте банки з моменту закипання води ще 20-25 хвилин.

Потім дайте воді повністю охолонути, лише після цього діставайте банки. Зберігати такі помідори можна у коморі чи підвалі.