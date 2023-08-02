Как правильно собирать и хранить урожай помидоров: запомните этот важный нюанс

Когда собирать помидоры

Урожай помидоров собирать можно в течении всего сезона, так как во многом это зависит от даты посадки и посева, погодных условий, сорта овощей.

"Ранний сбор снижает вероятность повреждения их насекомыми и болезнями. Размер ваших помидоров будет зависеть от вашего конкретного сорта. Выбирайте твердые на ощупь плоды со слегка оранжевым оттенком. Им не нужно дозревать до полного цвета, так как они будут это делать и после сбора", - рассказал Коул.

Он добавил, что определить созревание будет несложно. У вашего растения будет примерно от 6 до 8 ветвей, плоды начнут расти и приобретут соответствующий цвет, обычно ярко-красный, но может быть и бледно-оранжевый или желтый - в зависимости от сорта.

Когда будете готовы собирать плоды, просто сорвите помидор с растения пальцами, а листочек в форме цветка оставьте наверху.

Как правильно хранить помидоры

"После сбора держите помидоры подальше от прямых солнечных лучей, чтобы обеспечить равномерное созревание. Поместите их в прохладное темное место в один слой до полного созревания", - советует эксперт.

Чтобы помидоры дозрели быстрее, их можно поместить в один ящик с бананом. В нем содержится этилен - гормон, связанный с созреванием фруктов, который поможет ускорить процесс дозревания.

Ящики с помидорами нужно проверять регулярно, чтобы дозревшие плоды сразу забирать.

Можно ли держать помидоры в холодильнике

Помидоры рекомендуется есть свежими, если это возможно. Если их у вас очень много, то самые дозревшие можно сложить в холодильник, чтобы они не заплесневели. Но там их держать можно не более одной недели.

"Постарайтесь не хранить помидоры в холодильнике долго, так как текстура может испортиться. Перед едой подержите их при комнатной температуре, чтобы насладиться полным вкусом", - рекомендуют специалисты.

Простой способ консервации помидоров без воды и рассола

Для этого способа вам нужны банки большого объема, помидоры средней формы и с толстой кожурой, а еще базилик или зонтики укропа. Все продукты и посуда должны быть полностью сухими.

Простерилизуйте банки и крышки, полностью их высушите. На дно банки положите зелень, потом заполните банки помидорами. Сверху накройте овощи зеленью. Больше ничего добавлять не нужно.

Банки закрутите настолько сильно, насколько у вас хватит сил. На дно кастрюли положите полотенце, поставьте банки с помидорами и залейте водой по плечики. Включите огонь, и стерилизуйте банки с момента закипания воды еще 20-25 минут.

Потом дайте воде полностью остыть, а только после этого доставайте банки. Хранить такие помидоры можно в кладовке или подвале.