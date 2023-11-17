Як правильно зберігати квасолю взимку: не буде цвілі та жучків

Як зберігати консервовану квасолю

Квасоля має тривалий термін зберігання і при дотриманні важливих правил, вона стане цінним продуктом харчування, що довго не псуватиметься. Зазвичай квасолю зберігають у консервованому вигляді, суху чи заморожену.

Консервовану квасолю в жерстяних або скляних банках потрібно зберігати у прохолодному темному місці. Оптимальний термін зберігання - 1 рік або стільки, скільки зазначено на етикетці виробника.

Після того як ви відкрили банку, можна зберігати двома способами:

Покладіть квасолю в герметичний контейнер і поставте в холодильник. Термін зберігання - 3-4 дні.

Якщо ви знаєте, що найближчими днями не будете нічого готувати з квасолі, складіть її в герметичний контейнер або пакет для заморозки та відправте в морозильну камеру. Термін зберігання - 1-2 місяці.

Як зберігати сушену квасолю

Сушена квасоля може зберігатися роками у прохолодному, темному та сухому місці. Як і більшість продуктів тривалого зберігання, квасоля чутлива до кисню, світла, тепла та вологості. У сухій квасолі можуть завестися довгоносики - комахи, які відкладають яйця всередині квасолі та викликають зараження.

Суху квасолю можна зберігати у морозильній камері в пакеті для заморожування або герметичному контейнері. Заморожування квасолі вб'є комах і запобігатиме псуванню. Сушена квасоля може зберігатися у морозилці дуже довго.

Також запам'ятайте ці правила зберігання:

Зберігайте квасолю в упаковці. Якщо ви плануєте використовувати її найближчим часом, можете зберігати в оригінальній упаковці, пакеті або банку.

Помістіть квасолю у герметичний контейнер. Якщо ви збираєтеся зберігати квасолю понад місяць, помістіть її в герметичний контейнер для зберігання, наприклад, скляну банку з кришкою. Зберігайте у прохолодному, темному та сухому місці. Термін зберігання - три роки.

Запакуйте у вакуумну упаковку. Ви можете запечатати пакети для зберігання квасолі вакуумом, щоб усунути весь кисень. У такій упаковці квасолю можна зберігати до 5 років.

Як готувати квасолю

Якщо ваша квасоля була в коморі понад рік, їй потрібен час, щоб розм'якшитися. Додайте чверть чайної ложки соди на 1 кг квасолі під час приготування. Або замочіть її в підсоленій воді на ніч перед приготуванням.

Готова квасоля може зберігатися у закритому контейнері у холодильнику 5-7 днів. У морозильній камері у герметичному контейнері - до 6 місяців.