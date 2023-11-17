Как правильно хранить фасоль зимой: не будет плесени и жучков

Как хранить консервированную фасоль

Фасоль имеет длительный срок хранения и при соблюдении важных правил, она станет ценным и не скоропортящимся продуктом питания. Обычно фасоль хранят в консервированном виде, сухую или замороженную.

Консервированную фасоль в жестяных или стеклянных банках нужно хранить в прохладном темном месте. Оптимальный срок хранения - 1 год или же столько, сколько указано на этикетке производителя.

После того как вы открыли банку, хранить можно двумя способами:

Поместите фасоль в герметичный контейнер и поставьте в холодильник. Срок хранения - 3-4 дня.

Если вы знаете, что в ближайшие дни не будете ничего готовить из фасоли, то сложите ее в герметичный контейнер или пакет для заморозки и отправьте в морозильную камеру. Срок хранения - 1-2 месяца.

Как хранить сушеную фасоль

Сушеная фасоль может храниться годами в прохладном, темном и сухом месте. Как и большинство продуктов длительного хранения, фасоль чувствительна к кислороду, свету, теплу и влажности. В сухой фасоли могут завестись долгоносики - насекомые, которые откладывают яйца внутри фасоли и вызывают заражение.

Сухую фасоль можно хранить в морозильной камере в пакете для заморозки или герметичном контейнере. Замораживание фасоли убьет насекомых и предотвратит порчу. Сушеная фасоль может храниться в морозилке очень долго.

Также запомните эти правила хранения:

Храните фасоль в упаковке. Если вы планируете использовать ее в ближайшее время, то можете хранить в оригинальной упаковке, пакете или банке.

Поместите фасоль в герметичный контейнер. Если вы собираетесь хранить фасоль больше месяца, поместите ее в герметичный контейнер для хранения, например, в стеклянную банку с крышкой. Храните в прохладном, темном и сухом месте. Срок хранения - три года.

Упакуйте в вакуумную упаковку. Вы можете запечатать пакеты для хранения фасоли вакуумом, чтобы убрать весь кислород. В такой упаковке фасоль можно хранить до 5 лет.

Как готовить фасоль

Если ваша фасоль была в кладовке более года, то ей нужно время, чтобы размягчиться. Добавьте четверть чайной ложки соды на 1 кг фасоли в процессе приготовления. Или же замочите ее в подсоленной воде на ночь перед приготовлением.

Готовая фасоль может храниться в закрытом контейнере в холодильнике 5-7 дней. В морозильной камере в герметичном контейнере - до 6 месяцев.