Як правильно зберігати консервацію: банки не будуть здуватися та "стріляти"

Сезон консервації вже розпочався, і українці почали потроху закручувати у банки перші літні ягоди, фрукти та овочі. І щоб заготовки точно стояли до зими, варто знати важливі правила зберігання консервації.
Що дозволить банкам не здуватися і не "стріляти" - читайте в матеріалі Styler нижче.
Усі овочі та фрукти, які ви збираєтеся закручувати в банки, повинні бути:
Тара для закрутки має бути підготовлена дуже ретельно, оскільки саме від цього часто залежить якість вашої консервації.
1 Банки та кришки потрібно промити теплим розчином харчової соди - на 1 л води беремо 1 ч. ложку соди
2. Кришки потрібно проварити кілька хвилин у киплячій воді
3. Для стерилізації банок можна використовувати різні способи - на пару, кип'ятіння, мікрохвильова піч, духовка
Помилка у рецепті. При консервації варто ретельно дотримуватись кількості інгредієнтів, які вказані в рецептурі. Особливо це стосується консервантів, наприклад оцту.
Порушено технологію. Погано помили овочі, зелень, хрін, листочки чи гілочки. Або взяли для консервування зіпсовані або перезрілі плоди.
Відразу прибрали банки у льох. Ваші банки стоятимуть значно довше, якщо одразу після консервації ви залишили їх кришками вниз на підлозі в кімнатній температурі та укутали чимось теплом. Залишіть банки в такому положенні на добу, і ви зможете збільшити пастеризацію. І тільки після цього ви можете їх перенести на більш прохолодне місце.
До речі, раніше ми писали про те, які овочі, ягоди та фрукти можна заготовити на зиму у червні.
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