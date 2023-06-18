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Как правильно хранить консервацию: банки не будут вздуваться и "стрелять"

Как правильно хранить банки с консервацией (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Сезон консервации уже начался, и украинцы начали понемногу закручивать в банки первые летние ягоды, фрукты и овощи. И чтобы заготовки точно достояли до зимы, стоит знать важные правила хранения консервации.

Что позволит банкам не вздуваться и не "стрелять" - читайте в материале Styler ниже.

Правильно выбирайте продукты

Все овощи и фрукты, которые вы собираетесь закручивать в банки, должны быть:

  • Крепкими
  • Зрелыми, но не переспелыми
  • Без любых, даже самых мелких дефектов
  • Среднего размера
  • Любые плоды должны быть хорошо промыты или обработаны кипятком, горячим паром.

Простерилизуйте банки и крышки

Тара для закрутки должна быть подготовлена очень тщательно, так как именно от этого часто зависит качество вашей консервации.

1 Банки и крышки нужно промыть теплым раствором пищевой соды - на 1 л воды берем 1 ч. ложку соды

2. Крышки нужно проварить несколько минут в кипящей воде

3. Для стерилизации банок можно использовать разные способы - на пару, кипячение, микроволновка, духовка

Температура хранения

  • Пастеризованные соленья и маринованные продукты - от 0 до +15 градусов
  • Не пастеризованные закрутки - от 0 до +2 градусов
  • Не пастеризованное варенье или джемы - от 0 до 20 градусов

Почему банки могут "стрелять"

Ошибка в рецепте. При консервации стоит тщательно придерживаться количества ингредиентов, которые указаны в рецептуре. Особенно это касается консервантов, например, уксуса.

Нарушена технология. Плохо помыли овощи, зелень, хрен, листочки или веточки. Или взяли для консервирования испорченные или перезревшие плоды.

Сразу убрали банки в погреб. Ваши банки будут стоять значительно дольше, если сразу после консервации вы оставили их крышками вниз на полу в комнатной температуре и укутали чем-то теплом. Оставьте банки в таком положении на сутки, и вы сможете увеличить процесс пастеризации. И только после этого вы можете их перенести в более прохладное место.

Кстати, ранее мы писали о том, какие овощи, ягоды и фрукты можно заготовить на зиму в июне.

А еще рассказывали самые простые способы консервации клубники на зиму.

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