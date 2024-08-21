Аж до весни: як зберігати яблука взимку максимально довго

Яблука - це головний фрукт, який можна зберігати довго без консервації. Але й тут є свої певні хитрощі! Як збирати та у яких умовах зберігати яблука, щоб вони радували вас усю зиму?

Вибір сорту та правила збору

Для довготривалого зберігання врожаю яблук важливо правильно обрати сорт.

Зимові та осінні сорти ідеально підходять для тривалого зберігання, адже їх плоди мають високу лежкість, добре переносять транспортування та мають щільну структуру і шкірку.

Щоб насолоджуватися соковитими яблуками взимку, варто почати з правильного вибору сортів. Зимові й осінні варіанти, як-от "Богатир", "Симиренко" або "Джонатан", - справжні чемпіони довготривалого зберігання.

Яблука збирають у тканинних рукавичках, щоб не пошкодити шкірку, яка є природним захистом від грибків. Важливо залишати плодоніжку на плодах, адже з нею вони зберігаються довше.

Збір краще проводити вранці, коли на плодах ще є ранкова прохолода. Зібрані плоди одразу ж переносять у прохолодне місце, захищене від сонця.

Температурний режим і вологість

Для тривалого зберігання яблук необхідно дотримуватися правильного температурного режиму. Зимові сорти можна зберігати при температурі від -1 до +2 градусів, при цьому фрукти зберігають свої властивості і смак протягом 5-6 місяців. Вологість у приміщенні має бути близько 90%.

Якщо плануєте пересипати плоди піском, його вологість має бути не більше 5%. Не використовуйте солому, оскільки з часом плоди можуть почати неприємно пахнути.

Способи зберігання у підвалі

У приватному будинку найкраще місце для зберігання яблук - підвал або погріб. Перед тим як закласти яблука на зберігання, підготуйте приміщення: побіліть стіни свіжогашеним вапном з додаванням мідного купоросу, обробіть підлогу залізним купоросом.

Яблука можна зберігати у дерев’яних або картонних ящиках, пересипаних опилками, піском або лушпинням. Плоди укладайте в один ряд, обгортаючи кожен у папір, щоб вони не торкалися один одного.

Яблука без зовнішніх пошкоджень і черв’яків зберігаються значно довше (фото: Pxhere.com)

Зберігання в холодильнику та на балконі

У міських умовах яблука можна зберігати в холодильнику або на заскленому балконі. Плоди фасують у поліетиленові пакети по 1-2 кг без отворів і кладуть на зберігання. При температурі від -1 до +2 градусів яблука зберігаються чудово протягом зими.

На балконі яблука зберігають у пакетах або ящиках, попередньо дезінфікованих і застелених папером. Щоб підтримати вологість, тару з яблуками можна пересипати пилом листяних дерев або мохом-сфагнумом.

Спеціальні поради для довготривалого зберігання

Плоди великих розмірів сприяють прискоренню дозрівання менших, тому їх варто зберігати окремо.

Також для збільшення терміну зберігання яблука можна обробити гліцерином, бджолиним воском, саліциловою кислотою або прополісом. Це допоможе зберегти вологу у плодах і захистити їх від грибків та бактерій.

Правильно зібрані і підготовлені до зберігання яблука можуть зберігатися від 3 до 8 місяців. Плоди слід регулярно оглядати та видаляти пошкоджені, щоб уникнути поширення гнилі на здорові фрукти.