Як правильно зберігати фрукти: у холодильнику чи на столі

Фрукти - чудове джерело необхідних вітамінів і мікроелементів. Як відомо, свіжість продуктів і максимальна користь зазвичай підтримується завдяки впливу низьких температур. Та попри те, що овочі частіше "живуть" в холодильну, фрукти зберігаються там значно рідше.
Про те, як краще зберігати фрукти, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: Unlock Food, Eating Well, Good Housekeeping, Quora.
Деякі фрукти, через свої властивості, набагато краще зберігаються в холодильнику, а іншим нижча температура ніяк не продовжує тривалість зберігання - тож їх можна тримати на столі за кімнатної температури.
А деякі фрукти, хоча й краще зберігаються в прохолодному місці, спочатку мають достигнути за кімнатної температури.
До того ж певні фрукти, такі як яблука, авокадо, кісточкові фрукти, груші, банани, виділяють природний газ етилен, до якого чутливі інші плоди.
Хоча іноді це може пришвидшити достигання - наприклад, авокадо, яке зберігається зі стиглими бананами, швидше стане м'яким, надмірна кількість етилену може призвести до псування продуктів.
Які фрукти зберігаються при кімнатній температурі
Фрукти, які можна не зберігати в холодильнику:
Які фрукти краще зберігати у холодильнику
Серед фруктів, які варто тримати в холодильнику:
Також в холодильнику рекомендують зберігати виноград - хоча плоди цієї рослини класифікують як ягоди, в побуті він зазвичай посідає місце серед фруктів.
Які фрукти спочатку мають достигнути
До фруктів, які достигають - стають м'якшими - за кімнатної температури, проте зберігаються в холодильнику, належать:
А також такі плоди як сливи та абрикоси.
За кімнатної температури фрукти можуть зберігатися від декількох днів до декількох тижнів, залежно від виду. Зазвичай, тривалість зберігання складає 3-5 днів для більшості плодів, таких як банани, авокадо, нектарини, персики і сливи.
Для цитрусових, яблук - як і для винограду - цей термін трохи більший: від 1 до 2 тижнів.
В холодильнику за температури 8-10 градусів популярні плоди мають таку тривалість зберігання:
Як зберігати фрукти в холодильнику (ілюстрація: Freepik)
Крім зберігання фруктів в межах рекомендованих термінів, варто звернути увагу на інші фактори:
Не варто довго зберігати нарізані фрукти - хоча цитрусові можна тримати в чистому харчовому контейнері до 5 днів, в холодильнику.
Окислення пришвидшує хімічні реакції, тому вже за декілька годин такі фрукти як яблука, груші, банани й авокадо стають коричневими, втрачають смак і текстуру.
Крім цього, очищені фрукти піддаються впливу бактерій, що, при вживанні таких плодів, може погіршити здоров'я.
Виявити зіпсований фрукт досить легко:
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