Как правильно хранить фрукты: в холодильнике или на столе

Фрукты - отличный источник необходимых витаминов и микроэлементов. Как известно, свежесть продуктов и максимальная польза обычно поддерживается благодаря воздействию низких температур. Но, несмотря на то, что овощи чаще "живут" в холодильную, фрукты хранятся там значительно реже.
О том, как лучше хранить фрукты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: Unlock Food, Eating Well, Good Housekeeping, Quora.
Некоторые фрукты, из-за своих свойств, гораздо лучше хранятся в холодильнике, а остальным более низкая температура никак не продолжает продолжительность хранения - поэтому их можно держать на столе при комнатной температуре.
А некоторые фрукты, хотя и лучше хранятся в прохладном месте, сначала должны дозреть при комнатной температуре.
К тому же некоторые фрукты, такие как яблоки, авокадо, косточковые фрукты, груши, бананы, выделяют природный газ этилен, к которому чувствительны другие плоды.
Хотя иногда это может ускорить созревание - например, авокадо, хранящееся со спелыми бананами, скорее станет мягким, избыточное количество этилена может привести к порче продуктов.
Какие фрукты хранятся при комнатной температуре
Фрукты, которые можно хранить в холодильнике:
Какие фрукты лучше хранить в холодильнике
Среди фруктов, которые следует держать в холодильнике:
Также в холодильнике рекомендуют хранить виноград - хотя плоды этого растения классифицируют как ягоды, в быту он обычно занимает место среди фруктов.
Какие фрукты сначала должны дозреть
К фруктам, которые дозревают - становятся мягче - при комнатной температуре, однако хранятся в холодильнике, относятся:
А также такие плоды, как сливы и абрикосы.
При комнатной температуре фрукты могут храниться от нескольких дней до нескольких недель в зависимости от вида. Обычно продолжительность хранения составляет 3-5 дней для большинства плодов, таких как бананы, авокадо, нектарины, персики и сливы.
Для цитрусовых, яблок - как и для винограда - этот срок немного больше: от 1 до 2 недель.
В холодильнике при температуре 8-10 градусов популярные плоды имеют такую длительность хранения:
Как хранить фрукты в холодильнике (иллюстрація: Freepik)
Кроме хранения фруктов в пределах рекомендованных сроков, следует обратить внимание на другие факторы:
Не стоит долго хранить нарезанные фрукты - хотя цитрусовые можно держать в чистом пищевом контейнере до 5 дней, в холодильнике.
Окисление ускоряет химические реакции, поэтому уже через несколько часов такие фрукты как яблоки, груши, бананы и авокадо становятся коричневыми, теряют вкус и текстуру.
Кроме этого, очищенные фрукты подвергаются воздействию бактерий, что при употреблении таких плодов может ухудшить здоровье.
Определить испорченный фрукт достаточно легко:
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