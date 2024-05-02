Как правильно хранить фрукты: в холодильнике или на столе

Где хранить фрукты

Некоторые фрукты, из-за своих свойств, гораздо лучше хранятся в холодильнике, а остальным более низкая температура никак не продолжает продолжительность хранения - поэтому их можно держать на столе при комнатной температуре.

А некоторые фрукты, хотя и лучше хранятся в прохладном месте, сначала должны дозреть при комнатной температуре.

К тому же некоторые фрукты, такие как яблоки, авокадо, косточковые фрукты, груши, бананы, выделяют природный газ этилен, к которому чувствительны другие плоды.

Хотя иногда это может ускорить созревание - например, авокадо, хранящееся со спелыми бананами, скорее станет мягким, избыточное количество этилена может привести к порче продуктов.

Какие фрукты хранятся при комнатной температуре

Фрукты, которые можно хранить в холодильнике:

бананы;

лимон;

лайм;

апельсин.

Какие фрукты лучше хранить в холодильнике

Среди фруктов, которые следует держать в холодильнике:

яблоки;

гранат.

Также в холодильнике рекомендуют хранить виноград - хотя плоды этого растения классифицируют как ягоды, в быту он обычно занимает место среди фруктов.

Какие фрукты сначала должны дозреть

К фруктам, которые дозревают - становятся мягче - при комнатной температуре, однако хранятся в холодильнике, относятся:

авокадо;

киви;

манго;

нектарин;

папайя;

персик.

А также такие плоды, как сливы и абрикосы.

Как и сколько хранить фрукты

При комнатной температуре фрукты могут храниться от нескольких дней до нескольких недель в зависимости от вида. Обычно продолжительность хранения составляет 3-5 дней для большинства плодов, таких как бананы, авокадо, нектарины, персики и сливы.

Для цитрусовых, яблок - как и для винограда - этот срок немного больше: от 1 до 2 недель.

В холодильнике при температуре 8-10 градусов популярные плоды имеют такую длительность хранения:

авокадо (спелые) - 3-5 дней;

абрикосы (спелые) - 4-5 дней;

нектарины (спелые) -3-5 дней

персики (спелые) - 3-5 дней;

грейпфруты - 2-3 недели;

апельсины - 2-3 недели;

киви (спелые) - 5-7 дней;

манго (спелые) - 5-7 дней;

яблоки - 3-4 недели;

груши (спелые) - 5-7 дней;

сливы (спелые) -3-5 дней;

гранат - 1-2 месяца;

виноград - 5-7 дней.

Как хранить фрукты в холодильнике (иллюстрація: Freepik)

Кроме хранения фруктов в пределах рекомендованных сроков, следует обратить внимание на другие факторы:

При покупке выбирать не слишком мягкие фрукты, не брать поврежденные фрукты - с царапинами или вмятинами.

Хранить фрукты нужно отдельно от других продуктов, особенно от мяса и овощей и фруктов, выделяющих этилен.

Полиэтиленовые пакеты с маленькими вентиляционными отверстиями помогают сохранить свежие фрукты дольше, выпуская влагу.

Мыть фрукты лучше непосредственно перед употреблением - мытье необходимо для уничтожения бактерий на кожуре, однако чрезмерная влага приводит к быстрой порче.

Фрукты, выделяющие этилен, лучше хранить подальше от других и не складывать "кучкой" - иначе это ускорит порчу.

Температура в холодильнике должна составлять около 8 градусов - при более низкой температуре существует риск "перемерзания" фруктов с последующей потерей их вкуса и текстуры.

Если фрукты хранятся при комнатной температуре, нужно избегать влаги и прямого солнечного света.

Не стоит долго хранить нарезанные фрукты - хотя цитрусовые можно держать в чистом пищевом контейнере до 5 дней, в холодильнике.

Окисление ускоряет химические реакции, поэтому уже через несколько часов такие фрукты как яблоки, груши, бананы и авокадо становятся коричневыми, теряют вкус и текстуру.

Кроме этого, очищенные фрукты подвергаются воздействию бактерий, что при употреблении таких плодов может ухудшить здоровье.

Определить испорченный фрукт достаточно легко: