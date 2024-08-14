UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як правильно застосовувати слово "приймати", щоб не переходити на суржик

У яких випадках слово "приймати" використовується неправильно (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Мовні помилки часто трапляються навіть у тих, хто добре володіє українською мовою. Проте, є певні правила для чистої української мови, які варто пам’ятати кожному.

Як використовувати слово "приймати" правильно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Мова ДНК нації.

Дуже часто в українській мові дієслово "приймати" використовується неправильно. В більшості випадків це калька з російської мови. Дуже часто можна почути "приймати до уваги" або "прийняти закон", проте це неправильно.

В українській мові є декілька випадків, коли використати дієслово "приймати" буде правильно.  

Наприклад:

В контексті слова "брати" - приймати гроші, приймати пігулки

В контексті слова "одержувати" - приймати подарунок, прийняти у спадок

В контексті слів "зарахувати до установи" - приймати до школи, приймати до університету

В контексті слова "пригощати" - приймати гостей, приймати делегацію

В контексті слова "забирати" - прийняти замовлення, прийняти посуд зі столу.

Ось декілька поширених помилок:

Приймати близько до серця - правильно "брати близько до серця",

Прийняти сторону - правильно "встати на бік",

Приймати участь - правильно "брати участь"

Приймати за правило - правильно "взяти за правило"

Приймати до уваги - правильно "брати до уваги"

За кого ви мене приймаєте? - правильно "за кого ви мене маєте?"

Приймати провину на себе - правильно "взяти провину на себе"

Приймати в жарт - правильно "сприйняти як жарт"

Прийняти закон - правильно "ухвалити закон"

Прийняти в штики - правильно "зустріти вороже" або "зустріти багнетами"

Читайте РБК-Україна в Google News
Мовний законМовний омбудсмен