Как правильно применять слово "приймати", чтобы не переходить на суржик

Языковые ошибки часто случаются даже у тех, кто хорошо владеет украинским языком. Однако есть определенные правила для чистого украинского языка, которые следует помнить каждому.
Как использовать слово "приймати" правильно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Мова ДНК нації.
Очень часто в украинском языке глагол "приймати" используется неправильно. В большинстве случаев это калька из русского языка. Очень часто можно услышать "приймати до уваги" или "прийняти закон", однако это неправильно.
В украинском языке есть несколько случаев, когда использовать глагол "приймати" будет правильно.
Например:
В контексте слова "брати" - приймати гроші, приймати пігулки
В контексте слова "одержувати" - приймати подарунок, прийняти у спадок
В контексте слів "зарахувати до установи" - приймати до школи, приймати до університету
В контексте слова "пригощати" - приймати гостей, приймати делегацію
В контексте слова "забирати" - прийняти замовлення, прийняти посуд зі столу.
Вот несколько распространенных ошибок:
Приймати близько до серця - правильно "брати близько до серця",
Прийняти сторону - правильно "встати на бік",
Приймати участь - правильно "брати участь"
Приймати за правило - правильно "взяти за правило"
Приймати до уваги - правильно "брати до уваги"
За кого ви мене приймаєте? - правильно "за кого ви мене маєте?"
Приймати провину на себе - правильно "взяти провину на себе"
Приймати в жарт - правильно "сприйняти як жарт"
Прийняти закон - правильно "ухвалити закон"
Прийняти в штики - правильно "зустріти вороже" або "зустріти багнетами"
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