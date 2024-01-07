Как правильно заряжать смартфон в автомобиле от прикуривателя: полезные советы

Зарядка мобильного телефона в автомобиле может быть необходимым делом для многих автовладельцев. Однако это может превратиться в опасность, если не соблюдаются меры предосторожности. Неправильная зарядка может привести к повреждению устройства или даже к возгоранию.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Pick Power Bank , специализирующийся на электронике и технологиях.

Используйте оригинальный кабель и зарядное устройство

Наиболее надежными и безопасными вариантами для подзарядки телефона в автомобиле являются оригинальные зарядные устройства, предоставленные производителем. Использование кабелей и зарядных устройств с неизвестным происхождением может привести к нестабильности процесса зарядки и повреждению устройства.

Проверьте состояние прикуривателя и розетки

Прежде чем подключить телефон к прикуривателю, убедитесь, что он и розетка находятся в надлежащем состоянии. Осмотрите их на наличие повреждений, коррозии или других проблем, которые могут повлиять на безопасность подзарядки. В случае обнаружения каких-либо неисправностей, рекомендуется обратиться к специалисту для их устранения перед зарядкой.

Подключайте телефон только при выключенном двигателе

Во избежание возможной перегрузки и повреждения телефона рекомендуется подключать его к прикуривателю только при выключенном двигателе. Это поможет избежать влияния потенциальных скачков напряжения.

Не заряжайте телефон во время движения

Зарядка телефона во время движения может вызвать дополнительные трудности и риски. Прежде всего, это может отвлечь водителя от дороги, увеличивая вероятность возникновения аварий. Во-вторых, при движении автомобиля возможны вибрации, которые могут повредить кабель и разъем для зарядки устройства.

Поэтому рекомендуется подключать телефон к зарядному устройству, когда автомобиль остановлен в безопасном месте.

Не оставляйте телефон заряжаться в машине в течение длительного времени

Продолжительная зарядка телефона в машине может привести к повышению температуры, что может отрицательно сказаться на аккумуляторе и других компонентах устройства. Если вы не планируете использовать телефон в ближайшее время, лучше отключить его от зарядного устройства.

Избегайте повреждений кабеля и разъема

Чтобы продлить срок службы кабеля и разъема, избегайте их повреждения. Не допускайте перекручивания или резкого сгибания кабеля, а также не сильно жмите на разъем во время его подключения и выключения.

Как выбрать правильное зарядное устройство

Легковой автомобиль: не менее 2 мА

Грузовой автомобиль: не менее 4 мА

Автобус или фургон: не менее 6 мА

При выборе зарядного устройства следует обратить внимание на наличие защиты от короткого замыкания и перегрузки.

Идеальным выбором будет зарядное устройство с дополнительными функциями, такими как быстрая зарядка или механизм предотвращения перегрева. Это не только обеспечит безопасный зарядный процесс, но и сэкономит время.