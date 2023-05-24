Як правильно заморозити шпинат на зиму: найпростіший спосіб

Як заморозити шпинат на зиму

Помийте шпинат добре проточною водою, використовуючи сито. Після цього покладіть листочки в киплячу воду, різати їх до цього не потрібно!

Варіть до кипіння, краще менше, ніж більше, тому що потрібно, щоб залишився колір та текстура

Викладіть на сито й обов'язково зачекайте, поки охолоне. Відіжміть шпинат.

Сформуйте зі шпинату кульки та викладіть на тарілку. Складіть їх у пакет, який закривається та відправте в морозилку.

Ваша заготовка на зиму готова!

Чим корисний шпинат

Шпинат - чудове джерело заліза, яке допомагає створювати гемоглобін, що доставляє кисень тканинам вашого тіла. Кальцій у шпинаті необхідний для здоров'я кісток і є важливою сигнальною молекулою для вашої нервової системи, серця та м'язів. Шпинат містить також калій, магній, вітаміни B6 та E та інші вітаміни.