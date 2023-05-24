UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як правильно заморозити шпинат на зиму: найпростіший спосіб

Фото: Як заморозити шпинат на зиму (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Сезон шпинату в Україні у розпалі. Це дуже цінний та корисний продукт, який можна і потрібно заготовити на зиму.

Рецептом простого заморожування шпинату поділилася в Instagram кулінарний блогер Дар'я Дорошкевич.

Як заморозити шпинат на зиму

Помийте шпинат добре проточною водою, використовуючи сито. Після цього покладіть листочки в киплячу воду, різати їх до цього не потрібно!

Варіть до кипіння, краще менше, ніж більше, тому що потрібно, щоб залишився колір та текстура

Викладіть на сито й обов'язково зачекайте, поки охолоне. Відіжміть шпинат.

Сформуйте зі шпинату кульки та викладіть на тарілку. Складіть їх у пакет, який закривається та відправте в морозилку.

Ваша заготовка на зиму готова!

Чим корисний шпинат

Шпинат - чудове джерело заліза, яке допомагає створювати гемоглобін, що доставляє кисень тканинам вашого тіла. Кальцій у шпинаті необхідний для здоров'я кісток і є важливою сигнальною молекулою для вашої нервової системи, серця та м'язів. Шпинат містить також калій, магній, вітаміни B6 та E та інші вітаміни.

Читайте також, ці продукти потрібно їсти жінкам , щоб бути здоровими.

Читайте РБК-Україна в Google News
шпинатзаморозказаготовка