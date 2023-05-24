Как правильно заморозить шпинат на зиму: самый простой способ

Сезон шпината в Украине в самом разгаре. Это очень ценный и полезный продукт, который можно и нужно заготовить на зиму.
Рецептом простой заморозки шпината поделилась в Instagram кулинарный блогер Дарья Дорошкевич.
Помойте хорошо шпинат проточной водой, используя сито. После этого положите листочки в кипящую воду, резать их до этого не нужно!
Варите до кипения, лучше меньше, чем больше, потому что нужно, чтобы остался цвет и текстура
Выложите на сито и обязательно подождите, пока остынет. Отожмите шпинат.
Сформируйте из шпината шарики и выложите на тарелку. Сложите их в пакет, который закрывается и отправьте в морозилку.
Ваша заготовка на зиму готова!
Шпинат – отличный источник железа, который помогает создавать гемоглобин, доставляющий кислород тканям вашего тела. Кальций в шпинате необходим для здоровья костей и является важной сигнальной молекулой для вашей нервной системы, сердца и мышц. Шпинат содержит также калий, магний, витамины B6 и E и другие витамины.
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