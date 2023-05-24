RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как правильно заморозить шпинат на зиму: самый простой способ

Фото: Как заморозить шпинат на зиму (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Сезон шпината в Украине в самом разгаре. Это очень ценный и полезный продукт, который можно и нужно заготовить на зиму.

Рецептом простой заморозки шпината поделилась в Instagram кулинарный блогер Дарья Дорошкевич.

Как заморозить шпинат на зиму

Помойте хорошо шпинат проточной водой, используя сито. После этого положите листочки в кипящую воду, резать их до этого не нужно!

Варите до кипения, лучше меньше, чем больше, потому что нужно, чтобы остался цвет и текстура

Выложите на сито и обязательно подождите, пока остынет. Отожмите шпинат.

Сформируйте из шпината шарики и выложите на тарелку. Сложите их в пакет, который закрывается и отправьте в морозилку.

Ваша заготовка на зиму готова!

Чем полезен шпинат

Шпинат – отличный источник железа, который помогает создавать гемоглобин, доставляющий кислород тканям вашего тела. Кальций в шпинате необходим для здоровья костей и является важной сигнальной молекулой для вашей нервной системы, сердца и мышц. Шпинат содержит также калий, магний, витамины B6 и E и другие витамины.

Читайте также, эти продукты нужно есть женщинам, чтобы быть здоровыми.

Читайте РБК-Украина в Google News
шпинатзаморозказаготовка