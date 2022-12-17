Як правильно загадати бажання на Новий рік, щоб воно однозначно збулося

Які ритуали та обряди існують

Усі традиції походять іще з давніх часів, коли наші предки перед святами задобрювали духів на хороший рік. У сучасному варіанті святкування Нового року - це суміш радянських традицій і нових, що з'явились в часи незалежності України.

Для того, щоб мати міцне здоров'я у вересні збирали різнотрав'я та складали його в пучок. Перед Новим роком його перев'язували червоною стрічкою, щоб вийшов символічний віник.

31 грудня ним підмітали всі кімнати в будинку, виганяючи хвороби. При цьому промовляли такі слова: "Хвороби виганяю, здоров'я собі та своїй родині додаю!". Після обряду пучок трав спалювали.

До віника додавали будь-які трави, які росли поряд (фото: Freepik)

Інший обряд був на удачу та везіння. Ввечері 31 грудня візьміть гарне блюдце, насипте в нього три ложки солі, а зверху - стільки ж рисової крупи.

Потім візьміть звичайну англійську шпильку та увіткніть її в купу. Вона повинна насититися енергією солі та рису для захисту від невдач і невезіння. Вранці 1 січня шпильку треба дістати та приколоти до одягу.

Для залучення грошей у дім варто покласти декілька купюр собі в кишеню під час бою курантів. Вважається, що так матеріальний добробут буде з вами круглий рік.

Як загадувати бажання, щоб вони збувалися

За словами релігієзнавця Євгенія Савіська, загадування бажань і гадання належать до традицій святкування Старого Нового року, коли дівчата намагалися за прикметами дізнатися ім'я нареченого.

Проте зараз традиції дещо змінилися. Експерт каже, що потрібно щиро вірити у свої бажання. Вони мають бути реальними та стосуватися лише вас особисто або вашої родини.

Серед інших вірувань культуролог розповідає, що дехто вірить, що здійсниться стільки бажань, скільки друзів буде за новорічним столом.

"Більш екзотичною виглядає прикмета про те, що перша літера страв за святковим столом має збігатися з першою літерою імені господаря чи господині. І тоді бажання збудуться", - розповідає Євген.

У свої бажання потрібно сильно вірити (фото: Freepik)

Чому ми віримо в ці ритуали

Професор нейропсихології Богдан Ткач припускає, що новорічні свята - це уявна реальність. Її суть полягає в об'єднанні всього людства, що зменшує рівень неприязні один до одного.

Фахівець також каже, що в новорічну ніч на людину впливають колишні рефлекси розвитку. Умовно можна сказати, що людський мозок складається з трьох мозків: мозку рептильного, мозку ссавців і мозку приматів.

"Перший відповідає за біоритми та дуже любить річниці, свята, а особливо новорічні. Мозок ссавців залюбки сприймає атрибутику Нового року всіх часів і народів. А завдяки мозку приматів люди об'єднуються навколо всіх вірувань і традицій", - пояснив він.

Євген Савісько своєю чергою додає, що прикмет і ритуалів на Новий рік існує величезна кількість. Проте ставитися до них варто зі здоровим скептицизмом і усмішкою.

Новорічна ніч - це свято, і якщо хтось хоче вірити в диво, то воно однозначно станеться.