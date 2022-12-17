Как правильно загадать желание на Новый год, чтобы оно однозначно сбылось

Какие ритуалы и обряды существуют

Все традиции происходят еще с давних времен, когда наши предки перед праздниками задабривали духов на хороший год. В современном варианте празднования Нового года - это смесь советских и новых традиций, появившихся во времена независимости Украины.

Для того чтобы иметь крепкое здоровье в сентябре собирали разнотравье и складывали его в пучок. Перед Новым годом его перевязывали красной лентой, чтобы получился символический веник.

31 декабря им подметали все комнаты в доме, изгоняя болезни. При этом произносили такие слова: "Болезни выгоняю, здоровье себе и своей семье прибавляю!". После обряда пучок трав сжигали.

К венику добавляли любые травы, которые росли рядом (фото: Freepik)

Другой обряд был на удачу и везение. Вечером 31 декабря возьмите хорошее блюдце, насыпьте в него три ложки соли, а сверху - столько же рисовой крупы.

Затем возьмите обычную английскую шпильку и воткните ее в кучу. Она должна напитаться энергией соли и риса для защиты от неудач и невезения. Утром 1 января шпильку нужно достать и приколоть к одежде.

Для привлечения денег в дом следует положить несколько купюр себе в карман во время боя курантов. Считается, что так материальное благополучие будет с вами круглый год.

Как загадывать желание, чтобы они сбывались

По словам религиоведа Евгения Сависько, загадывание желаний и гадания относятся к традициям празднования Старого Нового года, когда девушки пытались по приметам узнать имя жениха.

Однако сейчас традиции несколько изменились. Эксперт говорит, что нужно искренне верить в свои желания. Они должны быть реальными и касаться только вас лично или вашей семьи.

Среди других верований культуролог рассказывает, что некоторые верят, что осуществится столько желаний, сколько друзей будет за новогодним столом.

"Более экзотической выглядит примета о том, что первая буква блюд за праздничным столом должна совпадать с первой буквой имени хозяина или хозяйки. И тогда желания сбудутся", - рассказывает Евгений.

В свои желания нужно сильно верить (фото: Freepik)

Почему мы верим в эти ритуалы

Профессор нейропсихологии Богдан Ткач предполагает, что новогодние праздники - это мнимая реальность. Ее суть состоит в объединении всего человечества, что уменьшает уровень неприязни друг к другу.

Специалист также говорит, что в новогоднюю ночь на человека влияют прежние рефлексы развития. Условно можно сказать, что человеческий мозг состоит из трех мозгов: рептильного мозга, мозга млекопитающих и мозга приматов.

"Первый отвечает за биоритмы и очень любит годовщины, праздники, а особенно новогодние. Мозг млекопитающих с удовольствием воспринимает атрибутику Нового года всех времен и народов. А благодаря мозгу приматов люди объединяются вокруг всех верований и традиций", - объяснил он.

Евгений Сависько в свою очередь добавляет, что примет и ритуалов на Новый год существует огромное количество. Однако относиться к ним следует со здоровым скептицизмом и улыбкой.

Новогодняя ночь - это праздник, и если кто-то хочет верить в чудо, то он однозначно произойдет.