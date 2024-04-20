Як правильно вивезти дитину за кордон у 2024 році: пояснення юриста

Через війну багато батьків вивозять дітей за кордон. Аби не пункті пропуску не виникало проблем, треба завчасно вивчити усі нюанси перетину кордону та підготувати необхідні документи.

Про те, хто і як може вивозити дітей за кордон і які для цього потрібні документи, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Мар'яна Сащука в Instagram .

Що треба знати про перетин кордону з дитиною

"Розпочнемо з того, скільки років дитині - адже 16-літнім супровід дорослих не потрібний. Якщо ж дитина не досягнула цього віку, то перетнути кордон вона може тільки у супроводі повнолітнього. Але тут є декілька нюансів, залежно від того, хто супроводжує дитину", - каже юрист.

Якщо дитину супроводжує один із батьків, то в умовах воєнного стану дозволу від іншого з батьків на вивіз дитини з України - не потрібен. Достатньо мати при собі свідоцтво про народження дитини.

Чи можуть вивезти дитину близькі родичі

"Дозволу на вивіз неповнолітньої дитини за кордон не потрібно також і в тому випадку, якщо при перетині кордону її супроводжують інші близькі родичі. Такі як баба, дід, повнолітній брат чи сестра, мачуха чи вітчим", - пояснює Сащук.

У цьому випадку з собою треба мати свідоцтво про народження дитини та документи, які підтверджують родинні зв'язки між дитиною та особою, яка її супроводжує.

"Хоча я раджу у такому випадку перестрахуватися і взяти дозвіл на виїзд хоча б в одного із батьків", - говорить адвокат.

Чи можуть дитину супроводити не родичі

"У такому випадку, крім свідоцтва про народження, з собою обов'язково треба також і дозвіл на вивіз дитини за кордон хоча б від одного із батьків", - пояснює Сащук.