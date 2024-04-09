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Студенти зможуть виїздити за кордон: хто саме і які умови

Україна, Вівторок 09 квітня 2024 07:24
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Студенти зможуть виїздити за кордон: хто саме і які умови Фото: Кому зі студентів дозволяється виїздити за кордон (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова
Експерт: Михайло Лобунько

На початку квітня Кабінет міністрів прийняв зміни про правила перетину кордону студентами-бакалаврами, повідомляло РБК-Україна.

Відтепер студенти-бакалаври віком від 18 до 22 років, які навчаються в університетах в Україні, зможуть виїжджати за кордон на стажування. Мова про магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку. Кому зі студентів дозволять виїздити за кордон, в коментарі РБК-Україна пояснив юрист юридичної компанії "Приходько та партнери" Михайло Лобунько.

Хто зі студентів може виїздити за кордон

Уряд постановою від 2 квітня 2024 року №366 вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України, які дозволяють студентам-чоловікам віком від 18 до 22 років брати участь у програмах освітньої академічної мобільності не довше одного семестру.

Постанова Кабміну змінила та доповнила підстави для перетину кордону в воєнний час. Зміни стосуються студентів-чоловіків віком від 18 до 22 років, які беруть участь в межах програм академічної мобільності.

"Важливо, що здобувачі ступеня вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) повинні навчатись на денній формі навчання та в рамках програм академічної мобільності можуть безперервно перебувати за кордоном не більше строку навчального семестру", – пояснює Михайло Лобунько.

Що таке академічна мобільність? Відповідь описана у ст. 1 Закону України "Про освіту".

Студенти зможуть виїздити за кордон: хто саме і які умовиФото: Зміни стосуються студентів-чоловіків віком від 18 до 22 років, які беруть участь в межах програм академічної мобільності (Getty Images)

"Це можливість учасників освітнього процесу (студентів, викладачів та ін.) навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти або науковій установі на території України чи поза її межами", – каже співрозмовник.

Відповідно до ст. 46 та ст. 62 Закону України "Про вищу освіту", студенти мають право на академічну мобільність, у тому числі міжнародну. Студенти, які реалізовують це право, не відраховуються з університету, за ними зберігається місце навчання та стипендія.

Які документи потрібні для виїзду студентам

  • довідка від закладу вищої освіти України щодо направлення учасника програми освітньої академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти із зазначенням підстави співробітництва, строку навчального семестру за кордоном, відсутності за результатами двох останніх семестрів (півріч) негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів та підтвердження рівня володіння здобувачем освіти мовою викладання в іноземному закладі освіти;
  • копія договору академічної мобільності, засвідчена закладом освіти України в установленому порядку;
  • е-квиток студента (учня), перевірений порталом "Дія" за допомогою електронних пристроїв шляхом зчитування або введення унікального електронного ідентифікатора;
  • військово-облікові документи з відповідними відмітками районного (об’єднаного районного), міського (районного у містах, об’єднаного міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Відзначимо, деякі діючі військовослужбовці в Україні під час війни можуть отримати офіційний дозвіл на перетин кордон. Для цього є кілька підстав. Ми писали, кому з військових дозволяється виїздити за кордон.

Також стало відомо, за яких обставин не мобілізують відразу кількох членів родини.

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Збройні сили України Виїзд за кордон Мобілізація в Україні Студенти
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