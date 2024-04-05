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Кому з військових дозволяють виїздити за кордон: всі підстави

Україна, П'ятниця 05 квітня 2024 07:38
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Кому з військових дозволяють виїздити за кордон: всі підстави Фото: Збори військових в Україні (Getty Images
Автор: Катерина Гончарова
Експерт: Діана Тернова

Деякі діючі військовослужбовці в Україні під час війни можуть отримати офіційний дозвіл на те, щоб перетинати кордон. Для цього є кілька підстав.

Про те, кому саме з військових зараз дозволяють виїздити за кордон і які документи для цього потрібно зібрати, у коментарі РБК-Україна пояснює юрист юридичної компанії "Приходько та партнери" Діана Тернова.

Кому з військових дозволяють виїздити за кордон

Військовослужбовці мають рівне з іншими громадянами України право на виїзд за кордон: ці правила регулюються законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

"Під час воєнного стану в Україні пропуск військовослужбовців через державний кордон здійснюється уповноваженими Держприкордонслужби на підставі прийнятих Міністром оборони, керівником іншого військового формування, керівником правоохоронного органу спеціального призначення, керівником розвідувального органу рішень щодо виконання завдань у сфері безпеки і оборони", – розповідає Діана Тернова.

Для виїду військових за кордон під час діъ воєнного стану є декілька підстав.

За рішенням командира військовослужбовці під час планової відпустки можуть виїжджати закордон.

Також військовослужбовця можуть направити за кордон на лікування.

Кому з військових дозволяють виїздити за кордон: всі підставиФото: Лікування – одна з підстав для перетину кордону військовими (Getty Images)

Які саме документи треба буде зібрати військовому, щоб виїхати за кордон – це буде залежати від того, з якою метою він виїжджає: або у відпустку, або на лікування, каже юрист "Приходько та партнери".

"Першочергово військовослужбовцю потрібно написати рапорт і обов’язково в

графі де зазначається, де військовослужбовець буде проходити відпустку потрібно зазначити – адресу та тривалість перебування. Але слід наголосити, що родичі до яких він виїжджає мають перебувати закордоном на законних підставах. Наприклад, мати тимчасовий захист або постійне місце проживання", – пояснює вона.

Командир приймає рішення стосовно надання чи не надання відпустки та дозволу на виїзд закордон, і в подальшому видає військовому відпускний квиток та наказ.

Зверніть увагу. Відмову командира у непогодженні виїзду закордон оскаржити неможливо.

Раніше Діана Тернова розповіла РБК-Україна, що робити при врученні повістки на блокпосту.

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