Как правильно вывезти ребенка за границу в 2024 году: объяснение юриста

Из-за войны многие родители вывозят детей за границу. Чтобы в пункте пропуска не возникало проблем, нужно заранее изучить все нюансы пересечения границы и подготовить необходимые документы.

О том, кто и как может вывозить детей за границу и какие для этого нужны документы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Марьяна Сащука в Instagram .

Что нужно знать о пересечении границы с ребенком

"Начнем с того, сколько лет ребенку - ведь 16-летним сопровождение взрослых не нужно. Если же ребенок не достиг этого возраста, то пересечь границу он может только в сопровождении совершеннолетнего. Но здесь есть несколько нюансов, в зависимости от того, кто сопровождает ребенка", - говорит юрист.

Если ребенка сопровождает один из родителей, то в условиях военного положения разрешения от другого родителя на вывоз ребенка из Украины - не нужен. Достаточно иметь при себе свидетельство о рождении ребенка.

Могут ли вывезти ребенка близкие родственники

"Разрешения на вывоз несовершеннолетнего ребенка за границу не нужно также и в том случае, если при пересечении границы его сопровождают другие близкие родственники. Такие, как бабушка, дед, совершеннолетний брат или сестра, мачеха или отчим", - объясняет Сащук.

В этом случае с собой нужно иметь свидетельство о рождении ребенка и документы, подтверждающие родственные связи между ребенком и сопровождающим его лицом.

"Хотя я советую в таком случае перестраховаться и взять разрешение на выезд хотя бы у одного из родителей", - говорит адвокат.

Могут ли ребенка сопровождать не родственники

"В таком случае, кроме свидетельства о рождении, с собой обязательно нужно также и разрешение на вывоз ребенка за границу хотя бы от одного из родителей", - объясняет Сащук.