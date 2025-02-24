Як правильно витирати екрани телевізора та монітора, щоб з часом не пошкодувати
Екран телевізора або монітора з часом накопичує пил, плями та відбитки пальців, що може погіршити чіткість зображення. На щастя, зробити екран знову блискучим дуже просто, якщо у вас є під рукою правильні інструменти, і ви знаєте методи.
РБК-Україна (проект Styler) ділиться порадами, як чистити екрани плазмових телевізорів, а також комп'ютерних моніторів.
Як часто потрібно чистити екран телевізора
Щоб екран телевізора залишався чистим і забезпечував найкращу картинку, його потрібно чистити раз на тиждень. Регулярне очищення допоможе уникнути накопичення пилу та відбитків пальців і продовжить термін служби вашого телевізора. Крім того, підтримання екрана в чистоті дозволяє зберегти чіткість зображення без зайвих плям і забруднень.
Поради щодо очищення екрана телевізора
Перед тим як почати чистити екран, є кілька важливих моментів, про які варто пам'ятати:
- Спочатку потрібно прибрати пил з екрана без використання очищувальних засобів.
- Не тисніть на екран занадто сильно, щоб не пошкодити його та не залишити подряпин.
- Не давайте очищувальним засобам довго залишатися на екрані, оскільки це може призвести до пошкодження через вологу.
- Використовуйте тільки м'які тканини, щоб уникнути подряпин.
- Для чистки найкраще підходить мікрофібровий рушник, який ефективно прибирає пил і не залишає подряпин.
Матеріали, які знадобляться для чищення екрана
Перед початком прибирання переконайтеся, що у вас є все необхідне:
- Мікрофібровий рушник
- Білий оцет
- Дистильована вода
- Ізопропіловий спирт (для трубкових телевізорів)
- М'яка суха щітка
Неправильне чищення екрана може зіпсувати вашу техніку (фото: Freepik.com)
Як почистити плоский плазмовий, LCD, LED та OLED телевізори
Щоб очистити екран плоского телевізора, потрібно створити розчин із дистильованої води та білого оцту. Для цього:
- Вимкніть телевізор і витягніть його з розетки, щоб уникнути будь-яких нещасних випадків.
- За допомогою мікрофібрового рушника акуратно протріть весь екран від пилу.
- Змішайте рівні частини білого оцту та дистильованої води в пульверизаторі.
- Розпиліть суміш на чистий мікрофібровий рушник.
- Вільно та обережно витирайте екран, рухаючись по ньому у вигляді літери S, щоб волога не залишалася на поверхні.
- Дайте телевізору висохнути на повітрі.
Як не можна чистити екран телевізора
Попри те, що очищення екрана телевізора важливе, існують кілька помилок, яких слід уникати:
- Не використовуйте агресивні хімічні засоби. Засоби для очищення скла або побутові мийні засоби можуть містити абразиви, що пошкодять поверхню екрана. Це може призвести до подряпин або втрати чіткості зображення.
- Не використовуйте вологі серветки або паперові рушники. Вологі серветки можуть залишати розводи, а паперові рушники - мікропошкодження екрана. Для чищення завжди використовуйте мікрофібровий рушник.
- Не тисніть на екран. Під час чищення уникайте сильного натиску на поверхню телевізора, оскільки це може пошкодити пікселі або навіть призвести до тріщин.
- Не допускайте надмірної вологості. Чистити екран потрібно сухою тканиною, а не заливаючи його водою. Волога може потрапити в електроніку та пошкодити телевізор.
Зберігаючи ці поради на увазі, ви зможете не тільки очистити екран телевізора, але й забезпечити йому довгий термін служби без втрати якості зображення.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: видання та сайти Lifehacker, Apartment Therapy, Spruce.