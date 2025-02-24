Как правильно вытирать экраны телевизора и монитора, чтобы со временем не пожалеть
Экран телевизора или монитора со временем накапливает пыль, пятна и отпечатки пальцев, что может ухудшить четкость изображения. К счастью, сделать экран снова блестящим очень просто, если у вас есть под рукой правильные инструменты и вы знаете методы.
РБК-Украина (проект Styler) делится советами, как чистить экраны плазменных телевизоров, а также компьютерных мониторов.
Как часто нужно чистить экран телевизора
Чтобы экран телевизора оставался чистым и обеспечивал наилучшую картинку, его нужно чистить раз в неделю. Регулярная очистка поможет избежать накопления пыли и отпечатков пальцев и продлит срок службы вашего телевизора. Кроме того, поддержание экрана в чистоте позволяет сохранить четкость изображения без лишних пятен и загрязнений.
Советы по очистке экрана телевизора
Перед тем как начать чистить экран, есть несколько важных моментов, о которых стоит помнить:
- Сначала нужно убрать пыль с экрана без использования чистящих средств.
- Не давите на экран слишком сильно, чтобы не повредить его и не оставить царапин.
- Не давайте чистящим средствам долго оставаться на экране, поскольку это может привести к повреждению из-за влаги.
- Используйте только мягкие ткани, чтобы избежать царапин.
- Для чистки лучше всего подходит микрофибровое полотенце, которое эффективно убирает пыль и не оставляет царапин.
Материалы, которые понадобятся для чистки экрана
Перед началом уборки убедитесь, что у вас есть все необходимое:
- Микрофибровое полотенце
- Белый уксус
- Дистиллированная вода
- Изопропиловый спирт (для трубочных телевизоров)
- Мягкая сухая щетка мягкая сухая щетка
Неправильная чистка экрана может испортить вашу технику (фото: Freepik.com)
Как почистить плоский плазменный, LCD, LED и OLED телевизоры
Чтобы очистить экран плоского телевизора, нужно создать раствор из дистиллированной воды и белого уксуса. Для этого:
- Выключите телевизор и вытащите его из розетки, чтобы избежать любых несчастных случаев.
- С помощью микрофибрового полотенца аккуратно протрите весь экран от пыли.
- Смешайте равные части белого уксуса и дистиллированной воды в пульверизаторе.
- Распылите смесь на чистое микрофибровое полотенце.
- Свободно и осторожно вытирайте экран, двигаясь по нему в виде буквы S, чтобы влага не оставалась на поверхности.
- Дайте телевизору высохнуть на воздухе.
Как нельзя чистить экран телевизора
Несмотря на то, что очистка экрана телевизора важна, существуют несколько ошибок, которых следует избегать:
- Не используйте агрессивные химические средства. Средства для очистки стекла или бытовые моющие средства могут содержать абразивы, которые могут повредить поверхность экрана. Это может привести к царапинам или потере четкости изображения.
- Не используйте влажные салфетки или бумажные полотенца. Влажные салфетки могут оставлять разводы, а бумажные полотенца - микроповреждения экрана. Для чистки всегда используйте микрофибровое полотенце.
- Не давите на экран. Во время чистки избегайте сильного нажима на поверхность телевизора, поскольку это может повредить пиксели или даже привести к трещинам.
- Не допускайте чрезмерной влажности. Чистить экран нужно сухой тканью, а не заливая его водой. Влага может попасть в электронику и повредить телевизор.
Держа эти советы на виду, вы сможете не только очистить экран телевизора, но и обеспечить ему долгий срок службы без потери качества изображения.
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При написании материала были использованы источники: издания и сайты Lifehacker, Apartment Therapy, Spruce.