UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як правильно вибрати зелений горошок, щоб не був старим і дубовим

Зелений горошок (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Зелений горошок - невід'ємна складова новорічного Олів'є та інших салатів чи закусок. Неправильно вибраний в магазині консервований овоч може все зіпсувати, якщо буде старим чи дубовим.

Як не прогадати із зеленим горошком, розповіла в Instagram експертка з харчування Наталя Мазурик.

В якій тарі брати?

Віддайте перевагу скляній тарі, а не жерстянці. Адже в прозорій банці не сховається несвіжий горошок в каламутному соусі.

І звертайте увагу на термін придатності консерви - чим свіжіше, ти краще. Однак максимальний термін придатності може становити - 5 років. Маркування з терміном має бути повним.

Важливі поради щодо вибору горошку:

  • шукайте банки з вказівкою "горошок з мозкових сортів", - він дрібніший, проте солодкий і не буде борошнистим
  • віддайте перевагу горошку, датою виготовлення якого буде червень чи липень - саме тоді відбувається збір урожаю, а значить горошок буде соковитим
  • для зберігання горошку буде достатньо термічної обробки, тому не варто вестись на хімічні домішки; солі і цукру в складі достатньо, щоб вважати його якісним, а краще - взагалі без цукру

Яскраво-зелений чи оливковий?

Допускаються різні відтінки гороху - від яскраво-зеленого до оливкового. Колір залежить від теплового режиму, якому піддавався горошок при виробництві.

Заливка може бути і прозорою, і каламутною (так буває, якщо крохмаль потрапив із плодів у розсіл, і це не є дефектом). Але в ній не повинно бути сміття та шматочків стручків.

Раніше ми писали, що не можна робити з яйцями, перед тим як покласти їх у холодильник.

Крім того читайте, як відварити курячу грудку, щоб вона вийшла ідеальною.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецептлайфхакипорадисалатиНовий рік