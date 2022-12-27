Як правильно вибрати зелений горошок, щоб не був старим і дубовим

Зелений горошок - невід'ємна складова новорічного Олів'є та інших салатів чи закусок. Неправильно вибраний в магазині консервований овоч може все зіпсувати, якщо буде старим чи дубовим.
Як не прогадати із зеленим горошком, розповіла в Instagram експертка з харчування Наталя Мазурик.
Віддайте перевагу скляній тарі, а не жерстянці. Адже в прозорій банці не сховається несвіжий горошок в каламутному соусі.
І звертайте увагу на термін придатності консерви - чим свіжіше, ти краще. Однак максимальний термін придатності може становити - 5 років. Маркування з терміном має бути повним.
Допускаються різні відтінки гороху - від яскраво-зеленого до оливкового. Колір залежить від теплового режиму, якому піддавався горошок при виробництві.
Заливка може бути і прозорою, і каламутною (так буває, якщо крохмаль потрапив із плодів у розсіл, і це не є дефектом). Але в ній не повинно бути сміття та шматочків стручків.
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