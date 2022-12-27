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Как правильно выбрать зеленый горошек, чтобы не был старым и дубовым

Зеленый горошек (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Зеленый горошек – неотъемлемая составляющая новогоднего Оливье и других салатов или закусок. Неправильно выбранный в магазине консервированный овощ может все испортить, если будет старым или дубовым.

Как не прогадать с зеленым горошком, рассказала в Instagram эксперт по питанию Наталья Мазурик.

В какой таре брать?

Отдайте предпочтение стеклянной таре, а не жестянке. Ведь в прозрачной банке не скроется несвежий горошек в мутном соусе.

И обращайте внимание на срок годности консервы – чем свежее, ты лучше. Однако максимальный срок годности может составлять – 5 лет. Маркировка с термином должна быть полной.

Важные советы по выбору горошка:

  • ищите банки с указанием "горошек из мозговых сортов", - он мельче, однако сладкий и не будет мучнистым
  • отдайте предпочтение горошку, датой изготовления которого будет июнь или июль – именно тогда происходит сбор урожая, а значит горошек будет сочным
  • для хранения горошка будет достаточно термической обработки, поэтому не следует вестись на химические примеси; соли и сахара в составе достаточно, чтобы считать его качественным, а лучше – вообще без сахара

Ярко-зеленый или оливковый?

Допускаются разные оттенки гороха – от ярко-зеленого до оливкового. Цвет зависит от теплового режима, которому подвергался горошек при производстве.

Заливка может быть и прозрачной, и мутной (так бывает, если крахмал попал из плодов в рассол, и это не дефект). Но в ней не должно быть мусора и кусочков стручков.

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