Як правильно вибрати офісне крісло: максимально повне пояснення

Офісне крісло - це повноцінний робочий інструмент. У деякому сенсі слова воно - продовження нашого тіла і критично впливає на наш стан протягом роботи. Як вибрати таке крісло, щоб воно не стало причиною втоми вже перед початком робочого дня, а навпаки - піклувалося про нас?

РБК-Україна (проєкт Styler) рекомендує, на що звернути увагу при виборі офісного крісла, щоб забезпечити собі комфорт і продуктивність на весь робочий день.

Зовнішній вигляд і перше враження

При виборі офісного крісла перше, що привертає увагу, - це його зовнішній вигляд. Як і в багатьох інших випадках, вислів "зустрічають по одягу" актуальна і тут.

Однак не варто зупинятися тільки на зовнішньому вигляді, адже важливо знайти модель, яка не лише приваблює, але й забезпечить комфорт протягом тривалого часу. Чи не впевнені, яке крісло обрати серед кількох моделей? Не хвилюйтеся, нижче ми детально розглянемо всі важливі аспекти для правильного вибору.

Спинка і сидіння: основа комфорту

Найголовнішим при виборі офісного крісла є його комфортність. Спинка та сидіння мають бути не лише приємними на вигляд, але й забезпечувати правильну підтримку тіла.

Спинка, яка щільно прилягає до спини користувача і має якомога більше точок дотику, вважається ергономічною. Особливо зверніть увагу на наявність вигину в області попереку - це допоможе уникнути втоми та болю в спині.

Щодо сидіння, оптимальна його глибина - це коли між переднім краєм сидіння і коліном залишається простір у ширину долоні. Це допоможе уникнути передавлення судин і набряку ніг.

Зверніть увагу на анатомічний вигин спинки (фото: Freepik.com)

Підголів'я і підлокітники: комфорт чи простота?

Підголів'я та підлокітники - це елементи, які не є обов’язковими, але можуть значно підвищити комфорт під час довгої роботи. Якщо ви плануєте проводити багато часу за столом, варто звернути увагу на наявність цих елементів. Вони допоможуть зняти навантаження з рук і шиї під час коротких перерв.

Проте, якщо ви плануєте мінімізувати простір робочого місця або обираєте крісло для дитини, краще обійтися без підлокітників. Це може допомогти уникнути формування неправильної постави.

Регулювання та механізми: адаптація до потреб

Оскільки кожна людина має різний зріст і комплекцію, важливо мати можливість відрегулювати крісло під свої потреби. Мінімальний набір налаштувань включає регулювання висоти сидіння та кута нахилу спинки.

Деякі моделі також дозволяють регулювати висоту підлокітників і підголів'я, що додає комфорту. Додатковою перевагою є наявність механізму гойдання, що стане у пригоді тим, хто проводить багато часу за комп'ютером.

Чи треба вам підголов'я - питання смаку (фото: Freepik.com)

Хрестовина і ролики: надійність і збереження підлоги

Хрестовина крісла має витримувати відповідне навантаження.

Для пластикових моделей це зазвичай 120 кг. Якщо ваша вага більша, краще обрати металеву хрестовину, яка є надійнішою. Щодо роликів, то для твердих поверхонь краще обирати прогумовані ролики, що менше пошкоджують підлогу.

Якщо ж крісло буде стояти на килимі, підійдуть звичайні пластикові ролики. Для захисту підлоги можна також використовувати спеціальні килимки.

Оббивка: зручність і довговічність

При виборі оббивки слід звернути увагу на її зносостійкість. Натуральна шкіра - найбільш довговічний варіант, однак, її висока ціна може бути недоліком. Екокожа та тканинні матеріали - це чудові альтернативи, особливо для офісних і дитячих крісел.

Важливо також звертати увагу на показники зносостійкості матеріалу, щоб крісло служило довше. Сітчаста оббивка, наприклад, забезпечує хорошу вентиляцію, що допоможе уникнути дискомфорту під час тривалого сидіння.